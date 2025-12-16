Za świąteczne drzewka kupione na plantacjach nadleśnictw zapłacimy w tym roku od 30 do 60 zł – poinformował Sergiusz Sachno z Lasów Państwowych. Ostateczna cena zależy od gatunku i wielkości choinki. Jak podkreśla prezes Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów Stefan Traczyk, ceny są zbliżone do ubiegłorocznych lub nawet niższe.

Ile zapłacimy w tym roku za choinki z nadleśnictw? (Zdjęcie ilustracyjne) / Christopher Katsarov/Press Association / East News

Ceny choinek z Lasów Państwowych wynoszą w tym roku od 30 do 60 zł, w zależności od gatunku i wielkości drzewka.

Przed zakupem warto sprawdzić ofertę najbliższego nadleśnictwa, a w niektórych miejscach możliwe jest samodzielne wycięcie choinki lub otrzymanie jej w ramach akcji za oddanie krwi.

Rynek choinek jest konkurencyjny, a ceny pozostają na poziomie z poprzedniego roku lub są niższe, także dzięki rosnącej liczbie polskich plantacji rodzinnych.

Sprzedaż choinek w Lasach Państwowych ruszyła już na początku grudnia, jednak nie wszystkie nadleśnictwa prowadzą taką działalność. Przed zakupem warto sprawdzić informacje na stronie internetowej najbliższego nadleśnictwa, gdzie publikowane są aktualne ceny i dostępność drzewek.

Za niewielkiego, metrowego świerka zapłacimy około 30 zł, natomiast za trzymetrowe drzewko - blisko 60 zł. W ofercie są także większe choinki, nawet 5- czy 7-metrowe, a niektóre nadleśnictwa sprzedają również inne gatunki, takie jak jodły czy sosny.

Lasy Państwowe podkreślają, że kupując choinkę z ich plantacji, mamy pewność legalnego pochodzenia drzewka, które nie zostało pozyskane ze szkodą dla przyrody. Drzewka pochodzą ze specjalnych plantacji, często z terenów pod liniami energetycznymi, gdzie i tak nie mogłyby rosnąć do dojrzałości.

Oddasz krew, dostaniesz choinkę

Część nadleśnictw organizuje akcję "Choinkobranie", w ramach której po wcześniejszym umówieniu się z leśnikiem, można samodzielnie wyciąć wybraną choinkę za niewielką opłatą. 17 grudnia odbędzie się także akcja "Choinka dla życia" - każdy, kto tego dnia odda krew w jednym z blisko 100 punktów krwiodawstwa, otrzyma świąteczne drzewko od leśników.

Więcej informacji o akcji, a także mapę punktów, w których można oddać krew, znajdziecie: TUTAJ .

Według Stefana Traczyka, ceny choinek w tym roku pozostaną na poziomie z 2024 roku lub będą niższe. Rynek jest konkurencyjny i podzielony - do supermarketów trafiają głównie drzewka z Danii, a duńskie firmy prowadzą plantacje także w północno-zachodniej Polsce. Swoje choinki oferują również małe i średnie polskie plantacje oraz coraz liczniejsze gospodarstwa rodzinne, które zasadziły drzewka 8-10 lat temu.