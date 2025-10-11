Kylian Mbappe, kapitan piłkarskiej reprezentacji Francji, doznał kontuzji prawej kostki w piątkowym meczu eliminacji mistrzostw świata z Azerbejdżanem, zakończonym zwycięstwem 3:0. "Mbappe nie zagra w poniedziałek przeciwko Islandii" - ogłosiła krajowa federacja.

Kylian Mbappe, który z urazem prawej kostki zmagał się już w trakcie ostatnich występów w barwach Realu Madryt, w pojedynku z Azerami doznał dwóch bolesnych stłuczeń i musiał opuścić boisko przed końcem spotkania.

Wcześniej zdobył gola (53. w zespole narodowym) i zaliczył asystę przy trafieniu Adriena Rabiota, zatem przedłużył do 10 serię występów, w których wpisał się na listę strzelców. 30 sierpnia w ligowej konfrontacji z Mallorką po raz ostatni nie zdobył bramki, a łącznie w tym sezonie ma 17 goli w 13 spotkaniach.

Kapitan „Trójkolorowych” dołączył do innych francuskich napastników, którzy z powodu kontuzji nie mogą zagrać w kolejnym meczu eliminacji mundialu. Są to Ousmane Dembele, Desire Doue, Marcus Thuram i Bradley Barcola.

"Po meczu z Azerbejdżanem Mbappe rozmawiał z trenerem Didierem Deschampsem, obaj ustalili, że ryzyko gry jest zbyt duże" - poinformował w oświadczeniu Francuski Związek Piłki Nożnej (FFF). Jak dodano, Mbappe wróci do swojego klubu, gdzie będzie przechodził rehabilitację.

W grupie D eliminacji MŚ 2026 Francja zdecydowanie prowadzi z kompletem dziewięciu punktów. Druga jest Ukraina - cztery, a Islandia zajmuje trzecią lokatę z trzema "oczkami". Bezpośredni awans do turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku wywalczy tylko zwycięzca.