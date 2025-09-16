Mistrz świata i były piłkarz Manchesteru City zagra w Ekstraklasie. Benjamin Mendy został zawodnikiem Pogoni Szczecin. Chwilę wcześniej zdymisjonowany został szkoleniowiec "Portowców" Robert Kolendowicz.
Gorący wtorek w Pogoni Szczecin. Późnym popołudniem zdymisjonowany został szkoleniowiec zespołu Robert Kolendowicz.
Wieczorem klub poinformował o prawdziwym hicie. 31-letni obrońca Benjamin Mendy został nowym piłkarzem ekipy ze Szczecina.
"Mistrz świata z reprezentacją Francji z 2018 roku związał się z naszym klubem roczną umową, z opcją jej przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Do Dumy Pomorza trafia jako wolny zawodnik" - poinformowała Pogoń.
Jestem bardzo zadowolony, że tu jestem. Chciałbym za to podziękować prezesowi i wszystkim pracownikom tego klubu. Widziałem mecze Pogoni na wideo. Spodobała mi się atmosfera na trybunach i pasja, z jaką fani wspierają zespół. Stadion jest praktycznie pełny podczas każdego spotkania. To jest to, co kochamy w piłce i to też wpłynęło na moją decyzję - powiedział Mendy, cytowany na stronie klubu.