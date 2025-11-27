Kylian Mbappe strzelił trzy gole dla Realu Madryt między 22. a 29. minutą wyjazdowego meczu z Olympiakosem Pireus. A dokładnie w ciągu 6 minut i 42 sekund. To drugi najszybszy hat-trick w historii rozgrywek. Szybszy o 29 sekund był Egipcjanin Mohamed Salah z Liverepoolu w spotkaniu z Rangers FC w 2022 roku. W drugiej połowie Mbappe dołożył jeszcze czwarte trafienie, ale dla Realu nie był to spacerek. Ostatecznie "Królewscy" wygrali 4:3 i w tabeli zajmują piąte miejsce.

Na drugie awansowało broniące trofeum Paris Saint-Germain po zwycięstwie w Parku Książąt nad Tottenhamem Hotspur 5:3. Trzy gole dla gospodarzy strzelił Portugalczyk Vitinha. Paryżanie lepszym stosunkiem bramek wyprzedzili w tabeli Bayern. Londyńczykom nie udał się rewanż za sierpniową porażkę po rzutach karnych w meczu o Superpuchar UEFA. Prowadzili w nim 2:0, ale wypuścili tę przewagę z rąk i przegrali konkurs "jedenastek" 2-3.

Cenne zwycięstwo we Frankfurcie odniosła Atalanta Bergamo, pokonując Eintracht 3:0. Wszystkie bramki padły między 60. a 65. minutą, a chwilę później na boisku w szeregach gości pojawił się Nicola Zalewski.

Liverpool przegrywa z każdym

Trwa kryzys Liverpoolu. Największe transfery w historii klubu sprzed kilku miesięcy nie przekładają się na wyniki. W środę "The Reds" przegrali na Anfield z PSV Eindhoven 1:4, ponosząc dziewiątą porażkę w ostatnich 12 meczach.

Na Cyprze przypomniał o sobie 38-letni David Luiz, strzelając gola dla Pafos w zremisowanym 2:2 meczu z AS Monaco. Było to jego pierwsze trafienie w Lidze Mistrzów od 2017 roku, gdy podczas swojego drugiego pobytu w Chelsea zdobył bramkę w zremisowanym 3:3 spotkaniu z Romą na Stamford Bridge. Noszący charakterystyczną burzę kręconych włosów Brazylijczyk zwyciężył z Chelsea w Lidze Mistrzów w 2012 roku, a zadebiutował w tych rozgrywkach w 2007 w barwach Benfiki Lizbona.

Natomiast trzecim najmłodszym strzelcem w historii Ligi Mistrzów jest 17-letni Viktor Dadason. Rosły Islandczyk strzelił ponownie gola dla Kopenhagi w wygranym 3:2 meczu z Kajratem Ałmaty. A z pierwszej bramki cieszył się przed miesiącem w przegranym 2:4 starciu z Borussią Dortmund. Tylko Ansu Fati i Lamine Yamal byli młodsi, gdy strzelili gole w LM dla Barcelony.

W Lizbonie Sporting wygrał z Club Brugge 3:0 i w tabeli przesunął się na ósmą pozycję.

We wtorek rozegrano pierwszych osiem meczów 5. kolejki. W najciekawszych Barcelona, z Robertem Lewandowskim w składzie, przegrała w Londynie z Chelsea 0:3, Borussia Dortmund gładko pokonała Villarreal 4:0, a Manchester City niespodziewanie uległ u siebie Bayerowi Leverkusen 0:2.

Osiem najlepszych zespołów po ośmiu kolejkach fazy ligowej zakwalifikuje się bezpośrednio do 1/8 finału. Drużyny z miejsc 9-24 będą walczyć o awans do tej fazy w barażach. Pozostałe zostaną wyeliminowane.