Sąd rodzinny zdecyduje o losie 14-latka, który w poniedziałek przyniósł do szkoły podstawowej w Tarnobrzegu maczetę. Ośmioklasista uderzył trzonkiem pracownika placówki, po czym uciekł ze szkoły. Zatrzymali go policjanci. Postawiono mu zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu oraz przygotowania do zabójstwa. Decyzję, czy utrzymać je w mocy podejmie sąd rodzinny.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

14-latek przyniósł maczetę do szkoły

Zgłoszenie o tym incydencie policjanci otrzymali w poniedziałek około godz. 8.30. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że uczeń VIII klasy przyniósł do szkoły maczetę. Pracownik placówki, który zwrócił mu uwagę, został przez niego uderzony trzonkiem, po czym 14-latek uciekł. Został zatrzymany niedaleko szkoły przez wezwany patrol policji.

59-letni pracownik szkoły, który został kilkukrotnie uderzony, nie odniósł poważnych obrażeń - przekazała we wtorek podinsp. Beata Jędrzejewska-Wrona, oficer prasowy policji w Tarnobrzegu.

Zdecydowana postawa tego mężczyzny, który krzyknął i zwrócił uwagę na przedmiot, który miał przy sobie ten uczeń, spowodowała, że nastolatek uciekł ze szkoły i nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał - dodała.

Chłopak był roztrzęsiony

Jak przekazała podinsp. Jędrzejewska-Wrona, chłopak w chwili zatrzymania był roztrzęsiony i mocno przeżywał całą sytuację. 14-latek nie był pod wpływem alkoholu ani narkotyków.

Na miejscu pracowało ok. 20 policjantów, którzy nie tylko zabezpieczali ślady i monitoring, ale również w każdej klasie przeprowadzali rozmowy, żeby wyciszyć emocje - powiedziała mundurowa.

We wtorek przesłuchani zostali świadkowie zdarzenia. Nastolatek przebywa w Policyjnej Izbie Dziecka w Rzeszowie. Zostały postawione mu zarzuty usiłowania spowodowania uszczerbku na zdrowiu oraz przygotowania do zabójstwa.

Sąd rodzinny zdecyduje o losie 14-latka

Jeszcze we wtorek sąd rodzinny w Tarnobrzegu ma zdecydować, czy utrzyma te zarzuty i zdecyduje o losie 14-latka. Policja nie podaje motywów działania nastolatka.

Matka chłopca została niedawno zwolniona ze szkoły, do której chodził nastolatek, i to miało być jego motywem - twierdzi lokalny portal Nowiny24.