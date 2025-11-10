Na hat-tricka w jakimkolwiek meczu o stawkę Polak czekał od 6 października ubiegłego roku, kiedy trzykrotnie pokonał bramkarza Alaves (3:0).

Z siedmioma bramkami jest drugi w ligowej klasyfikacji strzelców, ex aequo z Argentyńczykiem Julianem Alvarezem z Atletico Madryt, ale do prowadzącego Francuza Kyliana Mbappe z Realu Madryt brakuje mu jeszcze sześciu.

Barcelona kończyła mecz w dziesiątkę, bo w doliczonym czasie drugiej połowy czerwoną kartkę za dwie żółte zobaczył Frenkie de Jong.

Obaj polscy piłkarze grali w niedzielę od pierwszej do ostatniej minuty. W końcówce Lewandowski zobaczył żółtą kartkę.

Poprzednio polski napastnik znalazł się on w wyjściowym składzie Barcelony 5 października w meczu z Sevillą (1:4) i wówczas nie wykorzystał rzutu karnego. Tydzień później rozegrał jeszcze 90 minut w spotkaniu Litwy z Polską. Biało-Czerwoni wygrali na wyjeździe 2:0, a Lewandowski zdobył jedną bramkę.

Później kapitan drużyny narodowej pauzował z powodu urazu uda, a do gry wrócił w poprzedni weekend - wszedł na 17 minut z ławki rezerwowych w starciu z Elche (3:1). Z kolei w środę rozegrał już 33 minuty z Club Brugge w Lidze Mistrzów (3:3).

Barcelona ma 28 punktów i odrobiła dwa do mającego 31 lidera - Realu Madryt. "Królewscy" we wcześniejszym niedzielnym meczu zremisowali bezbramkowo na stadionie lokalnego rywala z Rayo Vallecano.



