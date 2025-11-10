Robert Lewandowski zdobył trzy bramki dla Barcelony w wyjazdowym meczu 12. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy piłkarskiej z Celtą Vigo. Polak ma siedem ligowych trafień w tym sezonie. Broniący tytułu Katalończycy, w składzie również z Wojciechem Szczęsnym, zwyciężyli 4:2.
W pierwszej połowie Lewandowski dwukrotnie dawał gościom prowadzenie: w 10. minucie wykorzystał rzut karny, a w 37. trafił do siatki po dośrodkowaniu Anglika Marcusa Rashforda. Celta potrafiła odpowiedzieć na oba te gole, a na listę strzelców wpisali się Sergio Carreira (12.) i Borja Iglesias (43.). Tuż przed przerwą na 3:2 dla Barcelony trafił Lamine Yamal (45+4.).