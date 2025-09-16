To będzie absolutny hit transferowy - do Pogoni Szczecin na zasadzie wolnego transferu ma trafić Benjamin Mendy, mistrz świata z Francją i czterokrotny mistrz Anglii z Manchesterem City. Francuski lewy defensor ma podpisać z "Portowcami" dwuletni kontrakt.

Benjamin Mendy w barwach Manchesteru City (zdjęcie z 2020 r.) / PAUL ELLIS/AFP / East News

Jako pierwszy o transferze Benjamina Mendy'ego do Pogoni Szczecin poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, a doniesienia potwierdził później znany włoski dziennikarz sportowy Fabrizio Romano.

Z ustaleń polskiego serwisu wynika, że francuski lewy obrońca zwiąże się z "Portowcami" dwuletnim kontraktem; ma zarabiać ponad milion euro rocznie.

Portal pisze, że transakcja jest już finalizowana - właściciel szczecińskiego klubu, Alex Haditaghi, wysłał po defensora do Francji swój prywatny samolot, którym piłkarz przyleciał do Polski. Benjamin Mendy nawet dziś może zostać ogłoszony nowym nabytkiem Pogoni Szczecin.

Imponujące CV

Benjamin Mendy to zdecydowanie jedno z największych nazwisk, jakie pojawiły się w ostatnich latach na polskich boiskach. CV francuskiego defensora jest imponujące: w 2018 r. zdobył mistrzostwo świata z reprezentacją Francji, święcił też sukcesy z Manchesterem City (do którego trafił za prawie 60 mln euro z Monaco).

W barwach ekipy z Etihad Stadium wystąpił w 75 meczach, czterokrotnie zdobywając mistrzostwo Anglii, raz Puchar Anglii, trzykrotnie Puchar Ligi Angielskiej; w sezonie 2018/2019 zdobył też Tarczę Wspólnoty. Wcześniej, w 2017 r., z Monaco triumfował w lidze francuskiej.

Francuz znalazł się na zakręcie w sierpniu 2021 r., gdy został oskarżony o liczne przestępstwa seksualne. Choć w końcu został oczyszczony z zarzutów, to dwuletnie zawieszenie sprawiło, że trudno mu było wrócić na tak wysoki poziom, jaki wcześniej prezentował. Pozostaje zatem pytanie, jak po słabszym okresie kariery odnajdzie się na polskich boiskach.

Pogoń Szczecin nie zwalnia tempa

To kolejny głośny tegoroczny transfer w wykonaniu Pogoni Szczecin. Wcześniej "Portowcy" ściągnęli z Leeds United angielskiego ofensywnego pomocnika Sama Greenwooda, płacąc za niego - według różnych źródeł - od 1,8 do 4 mln euro. Najczęściej w doniesieniach medialnych pojawiała się kwota 2 mln euro.