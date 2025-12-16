"W tej chwili 735 tys. laptopów trafia do szkół. Za chwilę będzie 12 tys. pracowni AI i 4 tys. pracowni STEM" - ogłosiła szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. "Cyfrowa rewolucja w szkołach się po prostu dzieje" – podkreślała.

Krzysztof Gawkowski i Barbara Nowacka / Paweł Supernak / PAP

Barbara Nowacka zapewniała, że wdrażając cyfrową rewolucję w edukacji, jej resort nie zapomina o nauczycielach. 88 tys. osób będzie przeszkolonych w ramach wsparcia przy wdrażaniu nowego sprzętu - podała.

W świecie cyfrowym nauczyciel jest często przewodnikiem po zmieniającym się dynamicznie świecie. Dlatego zapewniliśmy oprócz sprzętu materiały wspierające nauczycieli. One są wszystkie dostępne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej - tłumaczyła szefowa MEN.

Nowacka zdradziła na konferencji, że prace nad państwowym dziennikiem elektronicznym są coraz bardziej zaawansowane. Nowy dziennik ma być bezpłatny i dostępny przez mObywatela. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy to rozwiązanie zostanie wprowadzone.

Polska szkoła będzie się rozwijać w sposób dynamiczny, mądry, konsekwentny. Będziemy mieli najlepszą szkołę na świecie - obiecywała szefowa resortu edukacji.