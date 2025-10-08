Portugalczyk Cristiano Ronaldo, gwiazda światowego futbolu, oficjalnie został pierwszym miliarderem w historii piłki nożnej. Jego majątek, według Bloomberg Billionaires Index, przekroczył 1,4 miliarda dolarów, głównie dzięki rekordowemu kontraktowi z saudyjskim klubem Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo pierwszym piłkarskim miliarderem / Shutterstock

Według najnowszych doniesień Bloomberga, 40-letni Portugalczyk podpisał w czerwcu 2025 roku przedłużenie umowy z Al-Nassr, warte ponad 400 milionów dolarów. To najwyższy kontrakt w historii futbolu, który nie tylko zapewnia Ronaldo ogromną pensję, ale także szereg dodatkowych korzyści - od premii za wyniki, przez 30-milionowy bonus za podpisanie umowy, aż po udziały w klubie i dostęp do prywatnego odrzutowca.

Roczna pensja Ronaldo w Arabii Saudyjskiej wynosi obecnie około 211 milionów dolarów, co czyni go najlepiej opłacanym piłkarzem na świecie. Dla porównania, jego odwieczny rywal Lionel Messi - zarabia znacznie mniej, chociaż do niedawna obaj piłkarze klasyfikowani byli pod względem zarobków na podobnym poziomie.

Argentyńczyk po przejściu na emeryturę zamierza nabyć udziały w Interze Miami, co - jak uważa agencja Bloomberga - może ponownie zrównać go z Portugalczykiem.

Siła marki

Majątek Ronaldo to nie tylko efekt gry w piłkę. Od ponad dwóch dekad Portugalczyk buduje swoją markę, podpisując lukratywne kontrakty reklamowe z takimi gigantami jak Nike czy Armani. Według Bloomberga, w latach 2002-2023 zarobił ponad 550 milionów dolarów z tytułu pensji, a kolejne setki milionów przyniosły mu umowy sponsorskie i własne przedsięwzięcia biznesowe - od hoteli, przez modę, po siłownie i perfumy sygnowane marką CR7.

Kontrakt Ronaldo z Al-Nassr obowiązuje do 2027 roku, co oznacza, że piłkarz będzie mógł powiększać swój majątek jeszcze przez kilka lat. Jego obecność w Arabii Saudyjskiej ma nie tylko wymiar sportowy, ale i kulturowy - promuje rozwój piłki nożnej na Bliskim Wschodzie i wzmacnia globalną rozpoznawalność marki CR7.

Według indeksu bogactwa Bloomberga, Messi zarobił w swojej karierze ponad 600 milionów dolarów brutto, w tym 20 milionów dolarów gwarantowanej pensji rocznej od 2023 roku. Podobno ma również umowę o podziale przychodów z Apple. Gwarantowane wynagrodzenie Messiego w ciągu ostatnich dwóch sezonów stanowi zaledwie około jednej dziesiątej dochodów Ronaldo w tym samym okresie.



