Robert Lewandowski będzie kapitanem

Jan Urban poinformował, że kapitanem kadry narodowej znów będzie Robert Lewandowski. Chciałbym, żebyśmy rozpoczęli zgrupowanie z czystą kartą. Kapitanem reprezentacji będzie Robert Lewandowski, który pojawi się ze mną na poniedziałkowej konferencji prasowej. Funkcję wicekapitana powierzyłem Piotrowi Zielińskiemu, a trzecim kapitanem będzie Jan Bednarek. Zawodnicy zostali już o tym poinformowani - powiedział selekcjoner, cytowany na stronie PZPN.

Jan Urban ma bardzo mało czasu

Wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski rozpocznie się w poniedziałek w Katowicach. Z Holendrami Biało-Czerwoni zmierzą się 4 września w Rotterdamie, a z Finami trzy dni później na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Polscy piłkarze po trzech meczach grupy G eliminacji mistrzostw świata mają sześć punktów. Rozpoczęli udanie, bo pod wodzą Michała Probierza wygrali oba marcowe spotkania w Warszawie z niżej notowanymi rywalami - na inaugurację pokonali Litwę 1:0, a następnie Maltę 2:0. 10 czerwca ulegli jednak na wyjeździe Finlandii 1:2.

Jan Urban ma bardzo mało czasu przed debiutem z Holandią. Wielu kadrowiczów jeszcze w niedzielę wystąpi w meczach ligowych swoich klubów, więc w poniedziałek nie wezmą udziału w pierwszym treningu pod wodzą nowego trenera (raczej zajęcia regeneracyjne w hotelu).

Z powodu kontuzji lub braku pracodawcy w nowym sezonie, na liście powołanych zabraknie kilku znanych z reprezentacji piłkarzy. Od początku sezonu na kłopoty zdrowotne narzeka m.in. Jakub Moder z Feyenoordu Rotterdam.