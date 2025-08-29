Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił listę zawodników powołanych na wrześniowe zgrupowanie oraz mecze z Holandią i Finlandią w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. Do kadry wrócił Robert Lewandowski, który w wyniku konfliktu z poprzednim trenerem Michałem Probierzem zrezygnował z gry w biało-czerwonych barwach.

Zgodnie z zapowiedzią Polskiego Związku Piłki Nożnej, nowy selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił w piątek listę piłkarzy powołanych na wrześniowe mecze eliminacji mistrzostw świata z Holandią i Finlandią.

Najważniejszą informacją dla polskich kibiców jest powrót do kadry narodowej Roberta Lewandowskiego. Napastnik Barcelony nie wziął udziału w czerwcowym zgrupowaniu kadry, a kiedy przed wyjazdowym meczem eliminacji do przyszłorocznego mundialu z Finlandią (1:2) ówczesny selekcjoner Michał Probierz odebrał mu opaskę kapitana, zrezygnował w gry w biało-czerwonych barwach pod wodzą tego szkoleniowca.

Dwa dni po porażce w Helsinkach Michał Probierz zrezygnował ze stanowiska, a 16 lipca prezes PZPN Cezary Kulesza ogłosił wybór jego następcy, mianując Jana Urbana.

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski powołał w piątek 25 piłkarzy, wśród nich m.in. trzech z Legii Warszawa - debiutanta Jana Ziółkowskiego, Pawła Wszołka i Bartosza Kapustkę.

Robert Lewandowski będzie kapitanem

Jan Urban poinformował, że kapitanem kadry narodowej znów będzie Robert Lewandowski. Chciałbym, żebyśmy rozpoczęli zgrupowanie z czystą kartą. Kapitanem reprezentacji będzie Robert Lewandowski, który pojawi się ze mną na poniedziałkowej konferencji prasowej. Funkcję wicekapitana powierzyłem Piotrowi Zielińskiemu, a trzecim kapitanem będzie Jan Bednarek. Zawodnicy zostali już o tym poinformowani - powiedział selekcjoner, cytowany na stronie PZPN.

Jan Urban ma bardzo mało czasu

Wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski rozpocznie się w poniedziałek w Katowicach. Z Holendrami Biało-Czerwoni zmierzą się 4 września w Rotterdamie, a z Finami trzy dni później na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Polscy piłkarze po trzech meczach grupy G eliminacji mistrzostw świata mają sześć punktów. Rozpoczęli udanie, bo pod wodzą Michała Probierza wygrali oba marcowe spotkania w Warszawie z niżej notowanymi rywalami - na inaugurację pokonali Litwę 1:0, a następnie Maltę 2:0. 10 czerwca ulegli jednak na wyjeździe Finlandii 1:2.

Jan Urban ma bardzo mało czasu przed debiutem z Holandią. Wielu kadrowiczów jeszcze w niedzielę wystąpi w meczach ligowych swoich klubów, więc w poniedziałek nie wezmą udziału w pierwszym treningu pod wodzą nowego trenera (raczej zajęcia regeneracyjne w hotelu).

Z powodu kontuzji lub braku pracodawcy w nowym sezonie, na liście powołanych zabraknie kilku znanych z reprezentacji piłkarzy. Od początku sezonu na kłopoty zdrowotne narzeka m.in. Jakub Moder z Feyenoordu Rotterdam.

