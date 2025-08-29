Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił listę zawodników powołanych na wrześniowe zgrupowanie oraz mecze z Holandią i Finlandią w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. Do kadry wrócił Robert Lewandowski, który w wyniku konfliktu z poprzednim trenerem Michałem Probierzem zrezygnował z gry w biało-czerwonych barwach.
Zgodnie z zapowiedzią Polskiego Związku Piłki Nożnej, nowy selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił w piątek listę piłkarzy powołanych na wrześniowe mecze eliminacji mistrzostw świata z Holandią i Finlandią.
Najważniejszą informacją dla polskich kibiców jest powrót do kadry narodowej Roberta Lewandowskiego. Napastnik Barcelony nie wziął udziału w czerwcowym zgrupowaniu kadry, a kiedy przed wyjazdowym meczem eliminacji do przyszłorocznego mundialu z Finlandią (1:2) ówczesny selekcjoner Michał Probierz odebrał mu opaskę kapitana, zrezygnował w gry w biało-czerwonych barwach pod wodzą tego szkoleniowca.
Dwa dni po porażce w Helsinkach Michał Probierz zrezygnował ze stanowiska, a 16 lipca prezes PZPN Cezary Kulesza ogłosił wybór jego następcy, mianując Jana Urbana.
Nowy selekcjoner reprezentacji Polski powołał w piątek 25 piłkarzy, wśród nich m.in. trzech z Legii Warszawa - debiutanta Jana Ziółkowskiego, Pawła Wszołka i Bartosza Kapustkę.