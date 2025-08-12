"Sen spędza mi z oczu jedna sytuacja"

Selekcjoner nie krył, że przed wrześniowymi meczami "sen spędzają mu z powiek zawodnicy, którzy mają problemy z grą w klubie, nie mają klubów czy zmieniają kluby".

Chciałbym chociaż mieć taki komfort, żebym mógł wybrać między zawodnikami, którzy grają. Robert Lewandowski nie gra, Kacper Urbański nie gra, nie wiadomo, czy Piotrek Zieliński będzie grał, Nicola Zalewski podobnie. Jest wielu zawodników, którzy mają swoje problemy pod tym względem.

Jan Urban nie wykluczył, że powoła do reprezentacji młodych, dobrze zapowiadających się zawodników.

Czy bramkarz Łukasz Skorupski nadal będzie numerem jeden w reprezentacji? Na dzień dzisiejszy jest on w uprzywilejowanej sytuacji, natomiast decyzję, kto będzie pierwszym bramkarzem, nie ja będę podejmował. Sceduję to [na trenera Dawidziuka i Młynarczyka - dodał prowadzący Piotr Salak]. Wydaje mi się, że znają swój fach i nie wiem, co musiałoby się stać, żebym tutaj ingerował - tłumaczył Urban.

Co ciekawe, nie wykluczył, że do reprezentacji może wrócić Kamil Grosicki. Powiedziałem mu, że będę go obserwował jak innych zawodników, i jeśli z całym sztabem uznamy, że może dać reprezentacji dobre 45 czy 30 min., to jest to niesamowicie ważne. Czy tak się stanie? Dzisiaj tego nie wiem, ale może tak być - mówił Urban.

Na koniec został zapytany przez Piotra Salaka, czy lubi rządzić? Odpowiedział, że "nie musi tego pokazywać". Myślę, że moi współpracownicy są zadowoleni ze współpracy. Dla mnie to jest ważne, żeby nic nie było na siłę i żeby piłkarze widzieli, że mają przed sobą wielką przygodę w reprezentacji Polski - włącznie ze mną. Jesteśmy w niej, żeby pisać historię. Jaką? Nie wiemy. Przed nami trudne zadanie. (...) Lubię być pierwszym, ale wydaje mi się, że jestem otwartym człowiekiem.

Kontrakt Jana Urbana obowiązuje do momentu, "aż będzie wygrywał". Jeśli reprezentacji uda się wygrać eliminacje do mundialu, pozostanie prawdopodobnie na stanowisku selekcjonera.

***

Do wrześniowych meczów piłkarskiej reprezentacji Polski coraz mniej czasu. Biało-Czerwoni zmierzą się z Holandią (4 września) i Finlandią (7 września). Debiut dla 63-letniego Jana Urbana będzie niezwykle ważny w kontekście walki o wyjazd na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku w 2026 r.

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube .

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.