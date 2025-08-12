"Rozmawiałem telefonicznie z Robertem Lewandowskim i padło pytanie, czy chce wrócić. Odpowiedział, że tak. Zrobiliśmy więc krok do przodu" - powiedział Jan Urban w Porannej rozmowie w RMF FM. Pytany, czy Lewandowski będzie kapitanem reprezentacji, podkreślił, że rozmowy na ten temat trwają. "Nie chciałbym tylko rozmawiać z Robertem, ale również z zainteresowanymi - Piotrkiem Zielińskim czy z zawodnikami, którzy są w radzie drużyny. Decyzję podejmę ja, jednak chciałbym wysłuchać zawodników i dowiedzieć się, co oni o tym myślą".
Jan Urban w Porannej rozmowie w RMF FM mówił, że rozmowy są zaawansowane. Selekcjoner rozmawia nie tylko z potencjalnymi kapitanami polskiej reprezentacji, ale również z piłkarzami. Chciałbym sprawdzić, czy ta sytuacja sprawdzi się z moimi oczekiwaniami - podkreślił.
Przyznał, że sytuacja z odejściem "Lewego", która się wydarzyła, stanowi poważny problem. Jeśli doszło do takiej sytuacji, że nasz najlepszy zawodnik i nasza gwiazda rezygnuje z gry w reprezentacji, to do rozwiązania jest dosyć duży problem - mówił Urban.
Jak stwierdził, podejrzewa, że piłkarze rozmawiali już z Lewandowskim na temat jego odejścia z reprezentacji. Sam nie wyklucza, że na pierwszym zgrupowaniu dojdzie do rozmowy w szerszym gronie i oczyszczenia atmosfery.
O tym, kto będzie kapitanem pierwszym, drugim i trzecim, chciałbym poinformować [drużynę] przed pierwszym zgrupowaniem - zaznaczył Jan Urban. Choć - jeśli jego decyzja nie spodoba się Lewandowskiemu - "Robert będzie niezadowolony i zły", zażartował selekcjoner.
Wydaje mi się, że tutaj nie chodzi tak bardzo o tę opaskę [kapitana]. Robert i tak - moim zdaniem - wie, że ten koniec kariery jest coraz bliżej i wcześniej czy później ktoś będzie musiał go zastąpić. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży - dodał.