Reprezentacja Polski koszykarzy pokonała w katowickim Spodku Słowenię 105:95 (29:25, 18:21, 33:23, 25:26) w swoim pierwszym meczu mistrzostw Europy. Piątek jest dniem przerwy w grupie D, a w sobotę biało-czerwoni zmierzą się z Izraelem.
32 punkty zdobył naturalizowany Amerykanin Jordan Loyd, a 23 kapitan Mateusz Ponitka, który został uznany zawodnikiem meczu (MVP).
Trzy lata temu, w ćwierćfinale mistrzostw Europy w Berlinie, Biało-Czerwoni wygrali ze Słoweńcami 90:87.
Tekst jest w trakcie aktualizacji.