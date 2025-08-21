Imponujące osiągnięcia i niepobite rekordy

Kariera Lewandowskiego to pasmo sukcesów, które trudno zliczyć. Dwukrotny laureat tytułu Piłkarza Roku FIFA (2020, 2021), zwycięzca plebiscytu UEFA na Piłkarza Roku 2020, wielokrotny król strzelców Bundesligi i La Ligi, zdobywca Złotego Buta oraz triumfator Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium - to tylko niektóre z jego osiągnięć. W 2020 roku, kiedy zdobył z Bayernem wszystkie możliwe trofea, był faworytem do Złotej Piłki, jednak prestiżowa nagroda nie została przyznana z powodu pandemii.

W barwach Barcelony Lewandowski również zapisuje się złotymi zgłoskami w historii klubu. W ciągu trzech sezonów zdobył z "Dumą Katalonii" dwa mistrzostwa Hiszpanii, Puchar Hiszpanii i dwukrotnie Superpuchar Hiszpanii. W sezonie 2022/23 sięgnął po koronę króla strzelców La Ligi, a w minionych rozgrywkach zanotował 27 trafień, ustępując jedynie Kylianowi Mbappé. Łącznie w barwach Barcelony zdobył już 101 bramek.

Droga na szczyt - od Znicza Pruszków do Barcelony

Swoją przygodę z profesjonalną piłką Lewandowski zaczynał w Zniczu Pruszków, gdzie już na trzecim poziomie rozgrywkowym został królem strzelców. Szybko przeniósł się do Lecha Poznań, gdzie również zdobył tytuł najlepszego snajpera ekstraklasy. W 2010 roku trafił do Borussii Dortmund, a cztery lata później - już jako gwiazda Bundesligi - do Bayernu Monachium.

W niemieckiej ekstraklasie Lewandowski zdobył osiem mistrzostw kraju, sześciokrotnie zostawał królem strzelców i sięgnął po Ligę Mistrzów. Jego rekord 41 goli w jednym sezonie Bundesligi przeszedł do historii, bijąc osiągnięcie legendarnego Gerda Müllera.

W narodowych barwach Lewandowski zadebiutował we wrześniu 2008 roku, zdobywając bramkę w meczu z San Marino. Od tego czasu rozegrał 158 spotkań i strzelił 85 goli, co czyni go absolutnym rekordzistą pod względem liczby występów i bramek w historii reprezentacji Polski. Przez ponad dekadę pełnił funkcję kapitana drużyny, prowadząc ją przez sześć wielkich turniejów - mistrzostwa świata i Europy.

Największym sukcesem kadry z Lewandowskim w składzie był ćwierćfinał Euro 2016, gdzie Polacy odpadli po rzutach karnych z Portugalią. Mimo to, zarówno on, jak i kibice, mogą odczuwać niedosyt związany z występami na mundialach.

Rodzina, pasje i działalność poza boiskiem

Sportowy duch towarzyszy Lewandowskiemu od najmłodszych lat. Ojciec był judoką i piłkarzem, mama siatkarką, a żona Anna - wielokrotna medalistka w karate, obecnie znana trenerka fitness i dietetyczka - wspiera go zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Para wychowuje dwie córki, Klarę i Laurę.

Lewandowski aktywnie inwestuje również poza boiskiem, angażując się w różne przedsięwzięcia biznesowe. Jest także miłośnikiem sportów motorowych i tenisa, a w wolnych chwilach chętnie uczestniczy w wydarzeniach sportowych na całym świecie. Od lat wspiera działalność charytatywną, będąc Ambasadorem Dobrej Woli UNICEF i angażując się w liczne akcje społeczne.

Robert Lewandowski to nie tylko wybitny piłkarz, ale także symbol profesjonalizmu, wytrwałości i nieustannego rozwoju. Jego rekordy - od najszybszego hat-tricka w reprezentacji, przez pięć goli w dziewięć minut w Bundeslidze, po trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców wszech czasów Ligi Mistrzów - budzą podziw na całym świecie.

Dziś, w dniu 37. urodzin, Lewandowski wciąż pozostaje jednym z najważniejszych ambasadorów polskiego sportu. Jego historia pokazuje, że pasja, determinacja i zdrowy styl życia mogą przesuwać granice ludzkich możliwości. Kibice z niecierpliwością czekają na kolejne rozdziały tej niezwykłej kariery, licząc, że "Lewy" jeszcze nie raz zaskoczy świat futbolu.