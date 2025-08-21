Robert Lewandowski, jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii polskiego i światowego futbolu, świętuje dziś swoje 37. urodziny. Choć wielu zawodników w tym wieku dawno już zakończyło kariery, napastnik Barcelony nie zamierza zwalniać tempa. Jego profesjonalizm, nieustępliwość i niegasnący głód sukcesów sprawiają, że wciąż pozostaje wzorem dla młodszych pokoleń sportowców.

Wiek to tylko liczba

Już trzy lata temu, tuż po transferze do Barcelony, Lewandowski podkreślał, że wiek nie ma dla niego większego znaczenia. Moje ciało nie ma 34 lat, jest dużo młodsze. Czuję się lepiej niż na przykład w wieku 29 lat - mówił wówczas z przekonaniem. Dziś, mimo upływu czasu i drobnych urazów, wciąż imponuje formą i determinacją. Ostatnio zmagał się z kontuzją mięśnia uda, która wykluczyła go z inauguracyjnego meczu sezonu, ale już w kolejnym spotkaniu ma być gotowy do gry.

Ostatnie miesiące przyniosły jednak sporo emocji wokół osoby Lewandowskiego w kontekście reprezentacji Polski. Po rezygnacji z czerwcowego zgrupowania, spowodowanej zmęczeniem sezonem, napastnik znalazł się w centrum konfliktu z ówczesnym selekcjonerem Michałem Probierzem.

Decyzja o odebraniu mu opaski kapitana wywołała burzę, a Lewandowski zdecydował się na czasową rezygnację z gry w kadrze. Sytuacja zmieniła się po nominacji Jana Urbana na nowego selekcjonera - powrót Lewandowskiego do drużyny narodowej stał się faktem, co z pewnością ucieszyło kibiców przed nadchodzącymi eliminacjami mistrzostw świata.

Imponujące osiągnięcia i niepobite rekordy

Kariera Lewandowskiego to pasmo sukcesów, które trudno zliczyć. Dwukrotny laureat tytułu Piłkarza Roku FIFA (2020, 2021), zwycięzca plebiscytu UEFA na Piłkarza Roku 2020, wielokrotny król strzelców Bundesligi i La Ligi, zdobywca Złotego Buta oraz triumfator Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium - to tylko niektóre z jego osiągnięć. W 2020 roku, kiedy zdobył z Bayernem wszystkie możliwe trofea, był faworytem do Złotej Piłki, jednak prestiżowa nagroda nie została przyznana z powodu pandemii.

W barwach Barcelony Lewandowski również zapisuje się złotymi zgłoskami w historii klubu. W ciągu trzech sezonów zdobył z "Dumą Katalonii" dwa mistrzostwa Hiszpanii, Puchar Hiszpanii i dwukrotnie Superpuchar Hiszpanii. W sezonie 2022/23 sięgnął po koronę króla strzelców La Ligi, a w minionych rozgrywkach zanotował 27 trafień, ustępując jedynie Kylianowi Mbappé. Łącznie w barwach Barcelony zdobył już 101 bramek.

Droga na szczyt - od Znicza Pruszków do Barcelony

Swoją przygodę z profesjonalną piłką Lewandowski zaczynał w Zniczu Pruszków, gdzie już na trzecim poziomie rozgrywkowym został królem strzelców. Szybko przeniósł się do Lecha Poznań, gdzie również zdobył tytuł najlepszego snajpera ekstraklasy. W 2010 roku trafił do Borussii Dortmund, a cztery lata później - już jako gwiazda Bundesligi - do Bayernu Monachium.

W niemieckiej ekstraklasie Lewandowski zdobył osiem mistrzostw kraju, sześciokrotnie zostawał królem strzelców i sięgnął po Ligę Mistrzów. Jego rekord 41 goli w jednym sezonie Bundesligi przeszedł do historii, bijąc osiągnięcie legendarnego Gerda Müllera.

W narodowych barwach Lewandowski zadebiutował we wrześniu 2008 roku, zdobywając bramkę w meczu z San Marino. Od tego czasu rozegrał 158 spotkań i strzelił 85 goli, co czyni go absolutnym rekordzistą pod względem liczby występów i bramek w historii reprezentacji Polski. Przez ponad dekadę pełnił funkcję kapitana drużyny, prowadząc ją przez sześć wielkich turniejów - mistrzostwa świata i Europy.

Największym sukcesem kadry z Lewandowskim w składzie był ćwierćfinał Euro 2016, gdzie Polacy odpadli po rzutach karnych z Portugalią. Mimo to, zarówno on, jak i kibice, mogą odczuwać niedosyt związany z występami na mundialach.

Rodzina, pasje i działalność poza boiskiem

Sportowy duch towarzyszy Lewandowskiemu od najmłodszych lat. Ojciec był judoką i piłkarzem, mama siatkarką, a żona Anna - wielokrotna medalistka w karate, obecnie znana trenerka fitness i dietetyczka - wspiera go zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Para wychowuje dwie córki, Klarę i Laurę.

Lewandowski aktywnie inwestuje również poza boiskiem, angażując się w różne przedsięwzięcia biznesowe. Jest także miłośnikiem sportów motorowych i tenisa, a w wolnych chwilach chętnie uczestniczy w wydarzeniach sportowych na całym świecie. Od lat wspiera działalność charytatywną, będąc Ambasadorem Dobrej Woli UNICEF i angażując się w liczne akcje społeczne.

Robert Lewandowski to nie tylko wybitny piłkarz, ale także symbol profesjonalizmu, wytrwałości i nieustannego rozwoju. Jego rekordy - od najszybszego hat-tricka w reprezentacji, przez pięć goli w dziewięć minut w Bundeslidze, po trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców wszech czasów Ligi Mistrzów - budzą podziw na całym świecie.

Dziś, w dniu 37. urodzin, Lewandowski wciąż pozostaje jednym z najważniejszych ambasadorów polskiego sportu. Jego historia pokazuje, że pasja, determinacja i zdrowy styl życia mogą przesuwać granice ludzkich możliwości. Kibice z niecierpliwością czekają na kolejne rozdziały tej niezwykłej kariery, licząc, że "Lewy" jeszcze nie raz zaskoczy świat futbolu.