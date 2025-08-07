Ogłoszono listę nominowanych do prestiżowej nagrody magazynu "France Football" dla najlepszego piłkarza i piłkarki świata. Szansę na wyróżnienie mają polscy zawodnicy Barcelony – Robert Lewandowski i Ewa Pajor.

Ewa Pajor i Robert Lewandowski w gronie nominowanych do nagrody Złotej Piłki / Marcin Bielecki/EPA/Javier Zorrilla / PAP

Trofea za rok 2025, a właściwie sezon 2024/25, zostaną wręczone 22 września w Paryżu.

W poprzedniej edycji - 2023/24 - triumfował Hiszpan Rodri z Manchesteru City, który jednak kolejny sezon stracił z powodu ciężkiej kontuzji. Lewandowskiego zabrakło rok temu w nominowanej trzydziestce.

Wśród kobiet Pajor zajęła 29. miejsce, a zwyciężyła jej klubowa koleżanka, Hiszpanka Aitana Bonmati.

Teraz wśród mężczyzn faworytami są Hiszpan Lamine Yamal, Brazylijczyk Raphinha z Barcelony oraz Francuz Ousmane Dembele, który z Paris Saint-Germain zdobył wszystkie ważne trofea we Francji i przede wszystkim triumfował w Lidze Mistrzów. Łącznie nominowanych zostało aż dziewięciu piłkarzy PSG.

Nie ma natomiast żadnego zwycięzcy z dotychczasowych edycji plebiscytu, zdominowanych od ponad 15 lat przez występujących obecnie poza Europą Portugalczyka Cristiano Ronaldo i Argentyńczyka Lionela Messiego.

Wśród trenerów bardzo wysoko stoją akcje hiszpańskiego szkoleniowca PSG Luisa Enrique.

Ubiegłoroczny sezon nominowanych Polaków

Lewandowski w minionym sezonie zdobył z Barceloną mistrzostwo i Puchar Hiszpanii, a w klasyfikacji strzelców Primera Division zajął drugie miejsce, za Francuzem Kylianem Mbappe z Realu Madryt. W Lidze Mistrzów "Duma Katalonii" dotarła do półfinału, gdzie nie sprostała Interowi Mediolan.

Pajor również triumfowała w rozgrywkach o mistrzostwo i puchar kraju. Została najskuteczniejszą zawodniczką hiszpańskiej ekstraklasy (Liga F), a w Lidze Mistrzyń awansowała z Barceloną do finału, gdzie jej drużyna uległa Arsenalowi 0:1.

Natomiast z reprezentacją Polski po raz pierwszy zakwalifikowała się do mistrzostw Europy - Biało-Czerwone odpadły w lipcu w Szwajcarii po fazie grupowej.

Wśród nominowanych jest również kilka innych piłkarek Barcelony: Bonmati, Patri Guijarro, Claudia Pina, Alexia Putellas i Norweżka Caroline Graham Hansen.

Zmiany w tegorocznej odsłonie nagrody

W tym roku wprowadzonych zostanie kilka nowych kategorii dla kobiet, dorównując w ten sposób plebiscytowi mężczyzn: dla najlepszej młodej zawodniczki, najlepszej bramkarki i najskuteczniejszej strzelczyni. W tej ostatniej kategorii (im. Gerda Muellera) duże szanse na triumf ma Pajor.

"France Football" przyznaje swoją nagrodę od 1956 roku. W latach 2010-2015 magazyn i Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) wyróżniały wspólnie jednego zawodnika Złotą Piłką FIFA, ale od 2016 roku plebiscyty na najlepszych piłkarzy znów prowadzone są oddzielnie.

Natomiast ubiegłoroczna edycja była pierwszą, którą współorganizowała UEFA.