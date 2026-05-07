Utwór "Dai Dai" Kolumbijki Shakiry będzie oficjalną piosenką piłkarskich mistrzostw świata, które w czerwcu i w lipcu odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku - ogłosiła sama artystka w czwartek w krótkim filmie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Shakira ponownie zaśpiewa oficjalną piosenkę mistrzostw świata w piłce nożnej / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji sportowych zapraszamy na stronę główną RMF24.pl.

Wielkimi krokami zbliżają się mistrzostwa świata w piłce nożnej, które wspólnie zorganizują USA, Meksyk i Kanada. Pierwszy gwizdek fani futbolu na całym świecie usłyszą już 11 czerwca. W meczu otwarcia zmierzą się Meksyk i RPA.

Organizatorzy odsłaniają coraz więcej szczegółów dotyczących tej imprezy. Znana jest m.in. oficjalna piosenka tego turnieju i - jak się okazuje - jest to pewne nawiązanie do turnieju z 2010 roku, którego gospodarzem była Republika Południowej Afryki.

Podobnie jak wtedy hymnem mundialu będzie przebój kolumbijskiej piosenki Shakiry. Tym razem utwór nosi nazwę "Dai Dai", a do sieci trafił jej fragment. Piosenka mistrzostw świata ma zostać zaprezentowana 14 maja. W opublikowanym filmie, który został nakręcony na słynnej Maracanie w Rio de Janeiro, Shakira występują z grupą tancerzy.