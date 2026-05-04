Gorszące sceny na treningu brazylijskiego Santosu. Neymar miał wdać się w bójkę z Robinho juniorem - informuje dziennik "O Globo". O co poszło?

Neymar wdał się w bójkę z Robinho juniorem podczas niedzielnego treningu Santosu - informuje "O Globo".

Dzień po ligowym remisie Santosu z Palmeiras (1:1) brazylijska gwiazda futbolu ponownie trafiła na pierwsze strony gazet. 34-letni Neymar miał zatarg z Robinho juniorem, synem byłego brazylijskiego reprezentanta, który obecnie odsiaduje dziewięcioletni wyrok za gwałt.

Według źródła Neymar poczuł się zlekceważony sposobem, w jaki 18-latek zaatakował go podczas treningu. Reprezentant Brazylii miał być niezadowolony z próby dryblingu młodszego kolegi z drużyny.

Doszło do sprzeczki, podczas której zawodnicy popychali się nawzajem. Neymar uderzył Robinho w twarz i podciął 18-latka. Sytuacja między zawodnikami miała zostać rozwiązana.

Neymar, najlepszy strzelec w historii reprezentacji Brazylii z 79 golami (o dwa więcej niż Pele), nie grał w barwach narodowych od października 2023, kiedy uległ kontuzji kolana. Od powrotu z Arabii Saudyjskiej do rodzinnego klubu w styczniu 2025 roku pokazywał przebłyski dawnej formy, ale ma problemy z regularną grą w meczach.

Nie jest pewne, czy były zawodnik Barcelony i Paris Saint-Germain otrzyma powołanie na tegoroczny mundial od selekcjonera reprezentacji Brazylii Carla Ancelottiego.