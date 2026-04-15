Liverpool pożegnał się z Ligą Mistrzów i stracił swojego snajpera. Hugo Ekitike, który po 30 minutach opuścił na noszach boisko w meczu z PSG, prawdopodobnie doznał zerwania ścięgna Achillesa, co może go wykluczyć z mistrzostw świata.

Hugo Ekitike doznał kontuzji w meczu Liverpoolu z PSG / Adam Vaughan / PAP/EPA

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Wygląda to naprawdę źle, ale trudno jeszcze jednoznacznie określić, jak poważna to kontuzja - przyznał holenderski trener Liverpoolu Arne Slot.

23-letni francuski napastnik w środę ma przejść szczegółowe badania, ale szkoleniowiec "The Reds" nie robił sobie i piłkarzowi wielkich nadziei: Byłbym zaskoczony, gdyby wrócił na boisko jeszcze w tym sezonie.

To będzie bardzo trudny czas dla niego. Brak mi słów, żeby to wyrazić, ponieważ w zasadzie za chwilę są mistrzostwa świata - dodał francuski obrońca Liverpoolu Ibrahima Konate.

Ekitike w zeszłym roku zadebiutował w drużynie narodowej. Do tej pory rozegrał osiem meczów i zdobył dwa gole, w tym w niedawnym spotkaniu towarzyskim z Brazylią (2:1).