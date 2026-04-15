Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej ostrzega, że Korea Północna znacznie zwiększyła swoje możliwości w zakresie produkcji broni jądrowej. Rafael Grossi podkreślił również, że bez pełnej zgody na weryfikację ewentualna umowa nuklearna USA z Iranem nie będzie miała realnej wartości.

Korea Północna znacząco zwiększyła zdolności do produkcji broni jądrowej - poinformował szef MAEA Rafael Grossi.

Wizyta Grossiego w Korei Południowej to jego trzecia podróż do tego kraju od 2019 roku, która koncentruje się na kwestiach bezpieczeństwa jądrowego.

Podczas konferencji prasowej w Seulu Grossi zaznaczył, że choć MAEA nie przeprowadza inspekcji w Korei Północnej od 2009 roku, stale monitoruje tamtejszą aktywność. Jak mówił, Korea Północna osiągnęła "znaczący wzrost" zdolności do produkcji broni jądrowej.

Szef MAEA: Obiekty w użyciu

Ośrodek w Jongbjon i okoliczne obiekty są w użyciu. Wskazuje to, że zdolność Pjongjangu do produkcji broni jądrowej uległa znacznemu zwiększeniu, pozwalając na stworzenie kilkudziesięciu głowic - zaznaczył.

Według Grossiego MAEA nie znalazła dowodów na korzystanie przez reżim w Pjongjangu z rosyjskiej technologii, którą Korea Płn. miałaby otrzymywać za wysyłanie żołnierzy i broni na potrzeby Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie.

Szef MAEA odniósł się również do rozmów nuklearnych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Ocenił, że ewentualne moratorium na wzbogacanie uranu to "kwestia zaufania politycznego", a nie jedynie problem technologiczny.

Każde porozumienie bez weryfikacji to tylko kawałek papieru - ostrzegł Grossi, dodając, że w przypadku osiągnięcia konsensusu niezbędne będzie zaangażowanie MAEA w procedury kontrolne.

Konieczność "żelaznej gwarancji"

Grossi poruszył również plany budowy okrętów podwodnych o napędzie jądrowym przez Koreę Południową. Zwrócił uwagę na konieczność uzyskania "żelaznej" gwarancji, że materiały radioaktywne nie posłużą do produkcji broni jądrowej. Ambicje władz w Seulu nabrały tempa po oficjalnym zatwierdzeniu tych projektów przez Stany Zjednoczone w listopadzie 2025 roku.

Grossi przebywa w Korei Płd. na zaproszenie tamtejszego MSZ, gdzie we wtorek prowadził rozmowy. Kwestia bezpieczeństwa jest kluczowym elementem jego wizyty, która stanowi trzecią podróż szefa MAEA do tego państwa od objęcia urzędu w 2019 r.