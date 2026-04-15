W tym roku kalendarz wymiany dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów stanie się aktualny dla dużej grupy Polaków. Choć masowa operacja dotycząca tzw. bezterminowych praw jazdy jeszcze się nie zaczęła, tysiące osób będą musiały odwiedzić wydział komunikacji. Kluczowa informacja znajduje się na odwrocie dokumentu.

Kto w 2026 roku musi wymieć prawo jazdy?

Co z posiadaczami tzw. bezterminowych praw jazdy, wydanych przed 19 stycznia 2013 r.?

Wielu kierowców wciąż żyje w przekonaniu, że raz zdobyte uprawnienia zwalniają ich z obowiązku pilnowania terminów administracyjnych. Tymczasem polskie prawo od lat systematycznie odchodzi od dokumentów wydawanych "na zawsze". W 2026 roku proces ten nabierze tempa, choć dotyczy konkretnych grup zmotoryzowanych.

Najważniejsza rubryka w prawie jazdy

Najważniejszym powodem, dla którego kierowcy będą musieli wymienić dokument w nadchodzącym roku, jest upływ terminu ważności samego blankietu. Od 2013 roku wszystkie nowo wydawane prawa jazdy mają określoną datę ważności - maksymalnie 15 lat. Jednak w wielu przypadkach, ze względu na stan zdrowia kierowcy (np. wadę wzroku), termin ten jest znacznie krótszy i wynosi 5 lub 10 lat.

Aby sprawdzić, czy obowiązek wymiany dotyczy nas w 2026 roku, należy spojrzeć na tylną stronę prawa jazdy. W rubryce numer 11 przy posiadanych kategoriach widnieje data wygaśnięcia dokumentu. Jeśli widnieje tam rok 2026, wizyta w urzędzie będzie niezbędna, aby uniknąć problemów podczas kontroli drogowej.

Co z bezterminowymi prawami jazdy?

Wokół posiadaczy dokumentów wydanych przed 19 stycznia 2013 roku narosło wiele mitów. W ich przypadku w rubryce nr 11 zazwyczaj widnieje kreska, co oznacza, że uprawnienia są bezterminowe. Czy tacy kierowcy muszą wymieniać dokument już w 2026 roku?

Odpowiedź brzmi: nie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustawowa, obowiązkowa wymiana bezterminowych praw jazdy rozpocznie się dopiero 19 stycznia 2028 roku i potrwa do 18 stycznia 2033 roku. Oznacza to, że w 2026 roku posiadacze "starych" dokumentów mogą spać spokojnie, o ile nie zmieniły się ich dane osobowe lub dokument nie uległ zniszczeniu.

Kiedy należy wymienić prawo jazdy?

Konieczność wymiany dokumentu w 2026 roku może wynikać także z innych przyczyn, które nie są bezpośrednio związane z datą ważności. Do najczęstszych należą:

zmiana nazwiska (np. po zawarciu związku małżeńskiego),

zgubienie lub kradzież dokumentu,

zniszczenie prawa jazdy w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych,

rozszerzenie uprawnień o nową kategorię pojazdów.

Warto przypomnieć, że od kilku lat zmiana adresu zamieszkania nie wiąże się już z obowiązkiem wymiany prawa jazdy - dane o adresie nie widnieją na nowych blankietach.

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy?

Wymiana dokumentu wiąże się z opłatą administracyjną, która obecnie wynosi 100 zł (w tym roku kwota ta wzrośnie jednak do 115,50 zł). Do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie. Jeśli ważność prawa jazdy kończy się z powodów zdrowotnych, niezbędne będzie również uzyskanie nowego orzeczenia lekarskiego, co wiąże się z dodatkowym kosztem w wysokości 200 zł.

Jazda z nieważnym dokumentem po terminie wskazanym w rubryce nr 11 jest traktowana przez policję jak prowadzenie pojazdu bez uprawnień. Może to skutkować mandatem w wysokości od 1500 zł, a w skrajnych przypadkach sprawa może trafić do sądu, gdzie grzywna jest znacznie wyższa.