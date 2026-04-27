Wielkimi krokami zbliża się El Clasico, czyli starcie FC Barcelony z Realem Madryt, zaplanowane na 10 maja. Niestety, kibice mogą być świadkami meczu bez największych gwiazd obu drużyn. Lamine Yamal oraz Kylian Mbappe zmagają się z poważnymi urazami mięśniowymi i ich występ w tym sezonie stoi pod dużym znakiem zapytania.

Lamine Yamal i Kylian Mbappe

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Yamal z kontuzją

Yamal doznał kontuzji podczas środowego meczu z Celtą Vigo, wygranego przez Barcelonę 1:0. Młody napastnik w 40. minucie wykorzystał rzut karny, który sam wywalczył, ale chwilę później padł na murawę i musiał opuścić boisko.

"Przeprowadzone badania potwierdziły, że Lamine Yamal ma kontuzję ścięgna udowego w lewej nodze. Zawodnik będzie leczony zachowawczo. Opuści resztę sezonu, ale oczekuje się, że będzie dostępny na mistrzostwa świata" - poinformował klub na profilu w serwisie X.

Mbappe też z problemami

Jeszcze więcej niepewności towarzyszy sytuacji Kyliana Mbappe. Francuz opuścił boisko w 80. minucie piątkowego meczu Realu z Betisem Sewilla (1:1) po nagłym zatrzymaniu biegu.

"Po badaniach naszego piłkarza Kyliana Mbappe przeprowadzonych przez sztab medyczny Realu Madryt zdiagnozowano kontuzję mięśnia półścięgnistego lewej nogi. Sytuacja będzie monitorowana" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej "Królewskich".

W tym sezonie mogą już nie zagrać

"Wielce prawdopodobny jest scenariusz, że w klubowych rozgrywkach w tym sezonie nie zagra już żaden z nich. Celem miałoby być pełne wyleczenie urazów przed rozpoczynającym się 11 czerwca mundialem w USA, Kanadzie i Meksyku" - komentuje hiszpański dziennik "As".

Jak podkreślają dziennikarze, "piłkarze mający urazy, które przeszkadzają im teraz lub będą przeszkadzać w przyszłości, zamiast się forsować, mogą skupić się na swoim stanie fizycznym".

Dla losów mistrzostwa Hiszpanii El Clasico nie będzie już miało większego znaczenia. Na pięć kolejek przed końcem sezonu Barcelona, w której kadrze są Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, ma aż 11 punktów przewagi nad Realem.