Rozpoczęły się XXIII mistrzostwa świata w piłce nożnej 2026. Fanów futbolu na całym globie czekają 104 mecze, które zostaną rozegrane w ciągu 39 dni. Turniej wspólnie zorganizują USA, Meksyk i Kanada. W pierwszym meczu mundialu rozgrywanym na Estadio Azteca, Meksyk podejmuje RPA. Obrońcami tytułu są Argentyńczycy, którzy pokonali w finale Francuzów. Inaugurację poprzedziła imponująca ceremonia otwarcia.
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Z pięciominutowym opóźnieniem, o godzinie 21.05 czasu polskiego rozpoczął się mecz Meksyku z RPA, inaugurujący piłkarskie mistrzostwa świata. Ich gospodarzami, obok Meksyku, są USA i Kanada. Pierwszy w historii turniej z udziałem 48 reprezentacji potrwa do 19 lipca.
Kibice zgromadzeni na Estadio Azteca nie musieli długo czekać na premierowe trafienie. Już w 9. minucie meczu Meksykanie wyszli na prowadzenie za sprawą bramki Juliana Quinonesa.