Owsiak o zbiórce Łatwoganga: Gratulacje

Sukces akcji skomentował szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak. Gratulacje, 250 mln zł, suma nieprawdopodobna - mówił na filmie zamieszczonym na swoim profilu na Facebooku. Wspominał pierwszy finał WOŚP, 34 lata temu. Nasza zbiórka na dzisiejsze pieniądze wynosiła nieco ponad 3,7 mln zł, ale ile było szczęścia, radości, fascynacji tym, co się wydarzyło. Ten dzisiejszy dzień dla organizatorów myślę, że jest takim samym dniem - podkreślał Owsiak.

Chwalił decyzję organizatorów, by 26 kwietnia był co roku poświęcony onkologii dziecięcej. Super pomysł, żeby to nie uciekło, żeby to powielać - ocenił twórca WOŚP.

Wtedy 34 lata temu Polacy byli z nami niesamowicie podczas bardzo zimowego dnia, dzisiaj, podczas kwietniowego dnia także Polacy pokazali, że robią rzeczy niesamowite - zaznaczył Owsiak.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Każdy jest zaskoczony. Sięgamy kosmosu". Prezes Fundacji Cancer Fighters w Radiu RMF24

Owsiak do Łatwoganga: Musimy się od Was uczyć

250 mln zł - to jest taki moment, w którym ja, jako szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mówię wprost - my także musimy się od Was uczyć, patrzymy, jak to robicie, to także dla nas jest to niesamowita nauka - przyznawał.

Niech to będzie także nauka dla wszystkich tych, którzy dzisiaj organizują jakiekolwiek zbiórki. My przez 34 lata robimy je w podobny sposób, to wy pokazujecie, że trzeba robić to inaczej. Absolutne gratulacje, ściskam Was - mówił Owsiak.

Sam jestem ciekaw, w jaki sposób te pieniądze będą przeznaczone na pomoc onkologii dziecięcej. My kupujemy gruby sprzęt, który jest w szpitalach, ale codzienność w tych szpitalach, to są sale, lóżka szpitalne, dzieci, ich opiekunowie, rodzice, lekarstwa, rehabilitacja, to wszystko to, co jest potrzebne przy codziennej hospitalizacji - jeżeli to wszystko będzie połączone, ten gruby sprzęt, wielki, ogromny i to, w jaki sposób ta dzisiejsza akcja pokazała, jak bardzo skutecznie można pomoc, to pamiętajcie, że jest sporo organizacji pozarządowych, fundacji, które wspomagają chore dzieci, te codzienność, bądźmy na to otwarci. Dzisiejszy dzień, ten finalny, pokazał, ze można osiągać niesamowite wartości - ocenił.

Gratulacje, chapeau bas, ściskam jeszcze raz serdecznie, wielka sprawa - zakończył swój wpis.

Na co pójdą pieniądze ze zbiórki Łatwoganga?

W niedzielę wieczorem we wpisach zamieszczonych na Facebooku Fundacja Cancer Fighters ogłosiła, że 26 kwietnia został symbolicznie ustanowiony Narodowym Dniem Walki z Rakiem. "Dziękujemy, że byliście częścią tej historii. Działamy dalej" - napisali.

"Od jutra zaczynamy analizę i zamykanie najpilniejszych zbiórek podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. Mówimy o osobach, które tu i teraz potrzebują środków na leczenie, rehabilitację, leki, transport do klinik, konsultacje specjalistyczne i codzienne funkcjonowanie w czasie choroby. Chcemy, aby pieniądze z tej akcji jak najszybciej zaczęły realnie pracować tam, gdzie są najbardziej potrzebne" - dodano w poście.

"Równolegle prowadzimy rozmowy z klinikami w całej Polsce Jesteśmy już w kontakcie z kilkoma ośrodkami i wspólnie analizujemy, jakie potrzeby są najpilniejsze i gdzie nasze wsparcie może przynieść największy efekt. Może to oznaczać zakup sprzętu, doposażenie oddziałów, poprawę warunków leczenia, wsparcie konkretnych programów medycznych lub większe projekty infrastrukturalne" - zapisano.

"Najważniejsze jest jednak to, że wszystkie te działania będą prowadzone w sposób jawny i uporządkowany. Przy takiej skali środków transparentność nie może być dodatkiem. Musi być podstawą całego procesu. Dlatego w ciągu kilku dni utworzymy specjalny serwis internetowy, który będzie pełnił funkcję publicznego centrum informacji o wykorzystaniu środków z tej akcji" - zadeklarowała fundacja.