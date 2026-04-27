"Gratulacje, 250 mln zł, suma nieprawdopodobna" - tak szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak skomentował zbiórkę influencera Łatwoganga dla Fundacji Cancer Fighters. Akcja zaczęła się 17 kwietnia i zakończyła wczoraj. Zebrano ponad 251 mln zł.
Charytatywna zbiórka influencera Piotra (funkcjonującego też jako Patryk) "Łatwoganga" Garkowskiego na pomoc dzieciom z rakiem, zaczęła się 17 kwietnia. Początkowo miała zakończyć się w niedzielę o godz. 16. Ostatecznie potrwała do godz. 21:37. Zebrana kwota to 251 mln zł. Ta suma zostanie przekazana Fundacji Cancer Fighters.
Akcję wsparli artyści, sportowcy, influencerzy i celebryci, m.in. Dorota "Doda" Rabczewska, Robert Lewandowski, Adam Małysz, Cezary Pazura, Katarzyna Nosowska, Roksana Węgiel i wielu innych.
Niektóre gwiazdy - m.in. Edyta Pazura, Katarzyna Nosowska czy Blanka Lipińska - podczas streamingu zgoliły swoje włosy w geście solidarności z chorymi na raka dziećmi.
Impulsem do rozpoczęcia charytatywnej zbiórki była piosenka rapera Bedoesa "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", którą nagrał wraz z Mają Mecan, jedną z podopiecznych Fundacji Cancer Fighters, ogólnopolskiej fundacji pomagającej osobom chorym na raka.