Spotkanie z Polonią na Florydzie

Jednym z kluczowych punktów przedłużonej wizyty będzie spotkanie z Polonią w Polskim Centrum im. Jana Pawła II w Clearwater na Florydzie. Wydarzenie zaplanowano na wtorek o godzinie 17:30. To ważne miejsce dla amerykańskich Polaków, którzy od lat dbają o pielęgnowanie tradycji i kultury polskiej na emigracji.

Kolejnym ważnym wydarzeniem będzie niedzielne spotkanie z Polonią w Silver Spring w stanie Maryland. Po mszy świętej w polskim kościele prezydent spotka się z miejscową społecznością, aby porozmawiać o bieżących sprawach i problemach, z jakimi borykają się Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych.

Prezydent Nawrocki wśród gości Donalda Trumpa

Prezydent Karol Nawrocki w najbliższy weekend weźmie udział w wyjątkowej uroczystości. Okazją są 80. urodziny Donalda Trumpa, które amerykański przywódca postanowił uczcić w nietypowy sposób - organizując galę mieszanych sztuk walki UFC Freedom 250 na terenie Białego Domu. Jak potwierdził szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP, polski prezydent przyjął zaproszenie i będzie jednym z honorowych gości podczas tego wydarzenia.

Wydarzenie, które odbędzie się 14 czerwca, to nie tylko świętowanie urodzin Donalda Trumpa, ale także upamiętnienie 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych oraz Dnia Flagi. Na południowym trawniku Białego Domu trwają już intensywne przygotowania - powstaje tam tymczasowa arena, która pomieści nawet 5 tysięcy zaproszonych gości, w tym weteranów i przedstawicieli świata polityki. Nad oktagonem zostanie zbudowana imponująca konstrukcja o nazwie "The Claw" (Szpona), która zapewni odpowiednie oświetlenie i pozwoli na efektowną prezentację walk, z Białym Domem w tle.

Największe gwiazdy MMA i wyjątkowa oprawa

Gala UFC Freedom 250 to siedem emocjonujących walk, z których najważniejsza rozegra się pomiędzy gruzińsko-hiszpańskim zawodnikiem Ilią Topurią a Amerykaninem Justinem Gaethje. Wydarzenie nie jest dostępne dla szerokiej publiczności - bilety nie trafiły do sprzedaży, a uczestniczyć w nim mogą wyłącznie zaproszeni przez Biały Dom i UFC goście. Jednak dla fanów MMA przygotowano specjalne strefy wokół Białego Domu, gdzie nawet 85 tysięcy osób będzie mogło śledzić galę na wielkich ekranach.

Dwa prezenty dla Trumpa

Nawrocki przekaże Donaldowi Trumpowi dwa prezenty podczas spotkania - jeden o charakterze osobistym, a drugi państwowym - poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Jak podkreślono, upominki mają odpowiadać zarówno oczekiwaniom, jak i obecnemu stanowi relacji polsko-amerykańskich. Prezenty zostały dobrane z myślą o tym, jak powinny wyglądać podarunki dla prezydenta Stanów Zjednoczonych. Szczegóły dotyczące samych prezentów nie zostały ujawnione.