Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się na wydłużenie swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych - ustalił korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Po wizycie w Białym Domu i udziale w gali MMA organizowanej przez Donalda Trumpa, polski prezydent uda się do Tampy na Florydzie, gdzie zaplanowano kolejne spotkania, w tym ważne rozmowy z przedstawicielami Polonii. W planach są także wydarzenia w Polskim Centrum im. Jana Pawła II w Clearwater oraz spotkanie z rodakami w Silver Spring w stanie Maryland.
- Prezydent Karol Nawrocki przedłuża pobyt w Stanach Zjednoczonych.
- Po wizycie w Białym Domu prezydent uda się na Florydę.
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Początkowo planowana na kilka dni wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych została przedłużona - dowiedział się korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Po wizycie w Białym Domu i gali MMA organizowanej przez Donalda Trumpa z okazji urodzin, prezydent uda się na Florydę.