Nowe ostrzeżenia meteorologiczne wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla zachodniej części kraju. Alert I stopnia przed burzami obowiązuje dziś od godziny 12:00 do godziny 20:00. Burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm, porywy wiatru do 70 km/h, a lokalnie grad.
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IMGW wydał nowe ostrzeżenia dla zachodniej części kraju. Alert I stopnia przed burzami obowiązuje dziś od godziny 12:00 do godziny 20:00. Burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm, porywy wiatru do 70 km/h, a lokalnie grad.