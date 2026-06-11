Nowe ostrzeżenia meteorologiczne wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla zachodniej części kraju. Alert I stopnia przed burzami obowiązuje dziś od godziny 12:00 do godziny 20:00. Burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm, porywy wiatru do 70 km/h, a lokalnie grad.

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IMGW zaktualizowało ostrzeżenia

IMGW wydał nowe ostrzeżenia dla zachodniej części kraju. Alert I stopnia przed burzami obowiązuje dziś od godziny 12:00 do godziny 20:00. Burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm, porywy wiatru do 70 km/h, a lokalnie grad.

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeńśtwa

Do osób przebywających na terenie województwa małopolskiego oraz części województwa podkarpackiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w środę alert przed prawdopodobnymi burzami z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru, który obowiązuje również w czwartek.

"W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie. Unikaj otwartych przestrzeni" - ostrzegło RCB.

Są też ostrzeżenia hydrologiczne

Ponadto we wschodniej połowie kraju do godz. 14 w czwartek obowiązywać będą ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. Alerty utrzymają się w województwach: mazowieckim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim oraz w części województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, śląskiego i opolskiego.

Na tych terenach w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, którym towarzyszyć będą burze, na rzekach spodziewane są wzrosty poziomu wody.

Z kolei w części województwa małopolskiego do godz. 9 w czwartek w mocy utrzymają się alerty hydrologiczne II stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. "Na Białym Dunajcu prognozuje się wzrosty powyżej progu ostrzegawczego w związku ze spływem wody opadowej. Istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanu alarmowego" - poinformował Instytut.

Co oznaczają poszczególne stopnie alertów?

Ostrzeżenie meteorologiczne:

  • I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
  • II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
  • III  stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

Ostrzeżenie hydrologiczne:

  • I stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym możliwe jest ich lokalne, krótkotrwałe osiągnięcie bądź przekroczenie.
  • II stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, z tendencją wzrostową stanu wody i możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów alarmowych.