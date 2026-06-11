"W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie. Unikaj otwartych przestrzeni" - ostrzegło RCB.

Są też ostrzeżenia hydrologiczne

Ponadto we wschodniej połowie kraju do godz. 14 w czwartek obowiązywać będą ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. Alerty utrzymają się w województwach: mazowieckim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim oraz w części województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, śląskiego i opolskiego.

Na tych terenach w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, którym towarzyszyć będą burze, na rzekach spodziewane są wzrosty poziomu wody.

Z kolei w części województwa małopolskiego do godz. 9 w czwartek w mocy utrzymają się alerty hydrologiczne II stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. "Na Białym Dunajcu prognozuje się wzrosty powyżej progu ostrzegawczego w związku ze spływem wody opadowej. Istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanu alarmowego" - poinformował Instytut.

Co oznaczają poszczególne stopnie alertów?

Ostrzeżenie meteorologiczne:

I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. III stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

Ostrzeżenie hydrologiczne: