Jest dochodzenie w sprawie śmierci w Ekwadorze polskiej aktywistki, Moniki Silvy Koniuszek. Polka ujawniała przypadki korupcji w administracji publicznej. Jej ciało znaleziono w poniedziałek w domu kobiety w Montanita, na płd.-zach. Ekwadoru.

Monika Silva Koniuszek nie żyje, fot. LaHistoria/X / Shutterstock

Ekwadorskie władze wszczęły śledztwo w sprawie śmierci polskiej aktywistki Moniki Silvy Koniuszek.

Tamtejsza prokuratura poprosiła o międzynarodową współpracę w sprawie; nie podano, do których krajów się zwrócono.

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Minister spraw wewnętrznych Ekwadoru John Reimberg napisał na X, że nakazał, by "śledztwo zostało przeprowadzone z największą szybkością i przejrzystością, a fakty zostały w pełni wyjaśnione". Ekwadorska prokuratura zwróciła się w związku z tym o współpracę międzynarodową. AFP, która przekazała tę wiadomość, podkreśliła, że nie sprecyzowano, do których krajów ekwadorscy śledczy zwrócili się o pomoc.

Francuska agencja przypomniała też, że szef ekwadorskiego MSW początkowo odrzucił hipotezę o zabójstwie Silvy Koniuszek, a jako możliwą przyczynę śmierci kobiety podał samobójstwo. Szybko jednak zakwestionowano tę hipotezę.

Polka kierowała fundacją, ujawniała korupcję

Ekwadorski dziennik "El Comercio" napisał, że Silva Koniuszek była dobrze znaną postacią w prowincji Santa Elena, na południowym zachodzie kraju. Polka kierowała fundacją La Integridad, zajmującą się pomocą humanitarną, ochroną praw człowieka oraz walką z korupcją.

Kobieta ujawniała przypadki korupcji, w szczególności dotyczące nielegalnego obrotu gruntami z udziałem polityków, prania pieniędzy oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Polka zaangażowała się też w działania na rzecz wyjaśnienia okoliczności śmierci dziennikarza, który prowadził śledztwo w sprawie korupcji.

Zwracała się o ochronę, grożono jej śmiercią

AFP cytuje Alfonso Ortiza, szefa lokalnej organizacji pozarządowej Mochica Sumpa, że Silva Koniuszek zwróciła się do ekwadorskich władz "o zapewnienie jej niezbędnej ochrony, ponieważ obawiała się o swoje życie". Kilka miesięcy temu kobiecie grożono śmiercią.

O "szybkie" i "niezależne" śledztwo, które wyjaśni okoliczności śmierci polskiej aktywistki, zaapelowała do władz w Quito delegatura Unii Europejskiej w Ekwadorze.