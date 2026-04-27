Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty reaguje na apel influencera Piotra "Łatwoganga" Garkowskiego w sprawie ustanowienia 26 kwietnia dniem walki z rakiem u dzieci. To pokłosie 9-dniowej charytatywnej zbiórki Łatwoganga, podczas której zebrano 251 mln zł.

Zbiórka Łatwoganga dla Fundacji Cancer Fighters prowadzona była na platformie YouTube w formie long streamu - nieprzerwanej transmisji na żywo, trwającej 9 dni. Rozpoczęła się 17 kwietnia i trwała do niedzieli 26 kwietnia, do godz. 21:37. Zebrano ponad 251 mln zł. Po tym gigantycznym sukcesie Łatwogang zaapelował, aby 26 kwietnia stał się dniem walki z rakiem u dzieci.

Czarzasty: Możemy tę sprawę zrobić

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oświadczył w poniedziałek w TVN24, że jeżeli organizatorzy zbiórki mają ochotę podtrzymać ten apel, to skontaktuje się z nimi Kancelaria Sejmu. Dzisiaj Kancelaria Sejmu, bo ktoś to musi przeprowadzić, zwróci się do organizatorów, nie ingerując politycznie w nic absolutnie i możemy tę sprawę zrobić. Jeżeli nadal ci państwo mają taką ochotę, to taką deklarację chciałbym złożyć - powiedział marszałek Sejmu.

Poźniej Czarzasty poinformował w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, że Kancelaria Sejmu skontaktowała się już z organizatorami zbiórki. Jeżeli zdecydują się na taką drogę, chętnie pomożemy. Jeżeli nie, nie będziemy tej sprawy ruszali, bo to nie jest sprawa polityczna. Odcinam politykę jakąkolwiek od tej sprawy - podkreślił marszałek.

Impulsem do rozpoczęcia charytatywnej zbiórki była piosenka rapera Bedoesa "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", którą nagrał wraz z Mają Mecan, jedną z podopiecznych Fundacji Cancer Fighters, nagłośniając w ten sposób temat chorób nowotworowych wśród dzieci.