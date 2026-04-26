Zbiórka influencera Łatwoganga dla Fundacji Cancer Fighters przyniosła już rekordową kwotę ponad 239 mln zł. W ostatnich minutach producent suplementów WK Dzik i platforma inwestycyjna XTB przekazali po 5 mln zł. "Na stream Łatwoganga spojrzałbym jako na niesamowity fenomen, który zdobył ogromną popularność ze względu na spontaniczny charakter, autentyczność, szczerość i dobrą energię, którą niesie" - komentuje dr Karol Jachymek, medioznawca z Uniwersytetu SWPS. W poniedziałek o godz. 9:00 gościem RMF FM i Radia RMF24 będzie Marek Kopyść, prezes Fundacji Cancer Fighters.

Łatwogang zebrał rekordową kwotę (na zdjęciu po prawej Bedoes), fot. stream/YouTube

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Zbiórka influencera Łatwoganga dla Fundacji Cancer Fighters na pomoc dzieciom z rakiem prowadzona jest na żywo od 17 kwietnia. Zebrano już rekordową kwotę przeszło 239 mln zł. W ostatnich minutach WK Dzik - producent suplementów - wpłacił 5 mln zł. Podobnie platforma inwestycyjna XTB - również 5 mln zł.



Co przesądziło o tak ogromnej popularności zbiórki? Dr Karol Jachymek uważa, że niewątpliwie ma tutaj znaczenie osoba influencera Patryka "Łatwoganga" Garkowskiego, któremu udało się zjednoczyć osoby z różnego pokolenia.

To typ twórcy internetowego, który jest bardzo autentyczny, szczery, a jego szalone pomysły mają w sobie pewien rodzaj młodzieńczej energii - podkreśla medioznawca w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Ten stream skonsolidował różnice międzypokoleniowe, związane na przykład z postrzeganiem influencerów i twórców internetowych. Oddolność tego wydarzenia jest przykładem tego, co charakteryzuje kulturę cyfrową. Kulturę absurdalnych, szalonych i oddolnych inicjatyw, które zaczynają w pewnych momentach żyć własnym życiem - mówi dr Jachymek.

Wideo youtube

Zbiórka Łatwoganga ponad podziałami

Medioznawca podkreśla, że zbiórka wyszła już poza granice kraju i internetu. Informacje o niej ukazały się w stacjach telewizyjnych i Polskiej Agencji Prasowej. Istotna był deklaracja Łatwoganga, że nie chce w to mieszać polityki. Być może dzięki temu inicjatywa w prosty sposób rozeszła się w narodzie i poszła w świat, poza grancie kraju - zauważa dr Jachymek.

W kontekście kultury cyfrowej opinie o streamach są często problematyczne. To wydarzenie pokazuje, że to, co charakterystyczne dla internetu, można wykorzystać w bardzo dowolny sposób i zależy to od twórców. W internecie można zobaczyć komentarze ludzi o tym streamie. One tego 23-letniego chłopaka - ciekawego i kreatywnego, a zarazem serdecznego - uczyniły sławnym w sposób zupełnie autentyczny - tłumaczy dr Jachymek.

Rekordowa zbiórka Łatwoganga

Charytatywna zbiórka influencera Piotra (funkcjonującego też jako Patryk) "Łatwoganga" Garkowskiego na pomoc dzieciom z rakiem, która pierwotnie miała się zakończyć w niedzielę o godz. 16, została przedłużona. Cała zebrana suma zostanie przekazana Fundacji Cancer Fighters.

Twórca internetowy zaprosił do udziału w niej celebrytów, artystów, sportowców i influencerów. Część z nich wzięła w niej udział online lub odwiedziła organizatora w kawalerce na warszawskiej Pradze. W akcję zaangażowali się m.in. Dorota "Doda" Rabczewska, Robert Lewandowski, Adam Małysz, Cezary Pazura, Katarzyna Nosowska, Roksana Węgiel i wielu innych.

Niektóre gwiazdy - m.in. Edyta Pazura, Katarzyna Nosowska czy Blanka Lipińska - podczas streamingu zgoliły swoje włosy w geście solidarności z chorymi na raka dziećmi. W pomoc, wpłacając darowizny, włączyli się także m.in. Dawid Podsiadło, youtuber Książulo i raper OKI. Na streamie pojawił się również wokalista zespołu Coldplay Chris Martin - artysta wysłał specjalny film, w którym śpiewał "śrubujemy" w kontekście wyniku zbiórki.

Impulsem do rozpoczęcia charytatywnej zbiórki była piosenka rapera Bedoesa "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", którą nagrał wraz z Mają Mecan, jedną z podopiecznych Fundacji Cancer Fighters, nagłośniając w ten sposób temat chorób nowotworowych wśród dzieci.