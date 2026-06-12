W wieku 47 lat zmarła księżniczka Bajrakitiyabha Mahidol, najstarsza córka króla Tajlandii Maha Vajiralongkorna. Informację o jej śmierci przekazał w piątek dwór królewski. Księżniczka od trzech lat przebywała w śpiączce.

Księżniczka Bajrakitiyabha Mahidol miała 47 lat / LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP/East News / East News

W wieku 47 lat zmarła księżniczka Bajrakitiyabha Mahidol, najstarsza córka króla Tajlandii Maha Vajiralongkorna.

Informację o śmierci przekazał w piątek dwór królewski.

Księżniczka od grudnia 2022 roku przebywała w śpiączce po nagłym ataku serca i ciężkiej infekcji bakteryjnej podczas szkolenia psów wojskowych.

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Księżniczka przez trzy lata była w śpiączce

Księżniczka Bajrakitiyabha, znana w kraju jako "Bha", od grudnia 2022 roku pozostawała w śpiączce. Straciła przytomność podczas rutynowego szkolenia psów wojskowych.

Jak podano, przyczyną zasłabnięcia był nagły atak serca oraz ciężka infekcja bakteryjna dróg oddechowych. Od tamtej pory jej życie podtrzymywała specjalistyczna aparatura medyczna. Z czasem pojawiły się kolejne komplikacje, w tym poważne zakażenie krwi.

Oficjalny komunikat Pałacu Królewskiego

Biuro Pałacu Królewskiego poinformowało o śmierci księżniczki w specjalnym komunikacie.

"Jej stan stale się pogarszał w wyniku infekcji jelitowej, aż do momentu, gdy odeszła spokojnie w czwartkowy wieczór" - przekazano.

Ciało zmarłej spocznie w Wielkim Pałacu w Bangkoku, a pogrzeb odbędzie się z zachowaniem najwyższych honorów.

Księżniczka była zaangażowana społecznie

Bajrakitiyabha Mahidol urodziła się 7 grudnia 1978 roku jako córka obecnego monarchy, a ówczesnego następcy tronu Vajiralongkorna i jego pierwszej żony, księżnej Soamsawali.

Księżniczka Bajrakitiyabha była absolwentką amerykańskiego Uniwersytetu Cornella i prawniczką. Szeroko znana była z zaangażowania w reformę państwowego wymiaru sprawiedliwości oraz działania na rzecz rehabilitacji tajskich więźniarek. Pełniła funkcję prokuratora, ambasadora Tajlandii w Austrii oraz ambasadora dobrej woli ONZ.

Obecnie król Tajlandii ma siedmioro dzieci z trzema ze swoich czterech żon.