​Piątek i sobota upłyną pod znakiem dynamicznej pogody. Synoptycy IMGW prognozują burze, lokalne opady deszczu i gradu oraz silny wiatr. W najwyższych partiach Tatr możliwe opady deszczu ze śniegiem. IMGW wydał alert dla 9 województw. Synoptycy ostrzegają także przed porywistym wiatrem. W sobotę w czasie burz porywy mogą dochodzić do 65 km/h, a w najwyższych partiach Sudetów - nawet do 90 km/h. Wiadomo, kiedy w Polsce zrobi się ciepło.

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Polska pod wpływem antycyklonu Falk

Jak informuje IMGW, północna i wschodnia Europa pozostają pod wpływem niżów i związanych z nimi frontów atmosferycznych. Nad pozostałą częścią kontynentu dominuje klin Wyżu Azorskiego. Polska znajduje się obecnie w zasięgu klina wysokiego ciśnienia znad Atlantyku i Francji, jednak sytuacja pogodowa będzie się stopniowo zmieniać.

Po południu nad zachodnią część kraju nasunie się zatoka niżowa związana z ośrodkiem w rejonie Wysp Owczych wraz z ciepłym frontem atmosferycznym. Jednocześnie przez Polskę z zachodu na wschód przemieszcza się górna zatoka niżowa i napływa polarna morska masa powietrza.

W piątek burze z gradem i śnieg w Tatrach

W piątek prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, choć rano na północy i zachodzie, a po południu na wschodzie miejscami pojawi się więcej słońca. W wielu regionach wystąpią przelotne opady deszczu. W centrum i na wschodzie kraju możliwe są burze, którym lokalnie będzie towarzyszył grad.

Najsilniejsze opady przewidywane są na wschodzie Polski, gdzie suma opadów może sięgnąć około 20 mm. W centrum kraju miejscami spadnie do 10 mm deszczu. W najwyższych partiach Tatr prognozowane są opady deszczu ze śniegiem.

IMGW wydał alert przed burzami dla 9 województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, częściowo kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego.

Temperatura maksymalna wyniesie od 16 do 20 st. C, chłodniej będzie jedynie w rejonach podgórskich Karpat, gdzie termometry mogą wskazać około 14 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, szczególnie nad morzem i na zachodzie kraju. W czasie burz porywy mogą osiągać do 65 km/h. W szczytowych partiach Sudetów wiatr może rozpędzać się nawet do 70 km/h.

Sobota pod znakiem deszczu i burz z gradem

W nocy z piątku na sobotę strefa opadów będzie przesuwać się od zachodu w głąb kraju. Na wschodzie początkowo możliwe będą jeszcze zanikające burze. Temperatura minimalna wyniesie od 7 do 13 st. C. W Sudetach wiatr w porywach osiągnie nawet 80 km/h.

Sobota również zapowiada się niespokojnie. IMGW prognozuje umiarkowane i duże zachmurzenie oraz kolejne przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie ponownie może pojawić się grad. Suma opadów miejscami sięgnie 15 mm.

Najcieplej będzie na zachodzie i w centrum kraju - od 19 do 22 st. C. Chłodniej pozostanie nad morzem, na Suwalszczyźnie oraz w rejonach podgórskich, gdzie temperatura wyniesie około 17 st.

Synoptycy ostrzegają także przed silniejszym wiatrem. W czasie burz porywy mogą dochodzić do 65 km/h. W najwyższych partiach Sudetów wiatr osiągnie nawet 90 km/h.

Zmiana pogody nastąpi prawdopodobnie w okolicach połowy przyszłego tygodnia, kiedy to ma napłynąć z południa gorąca masa powietrza zwrotnikowego - podaje IMGW. 