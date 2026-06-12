​Piątek i sobota upłyną pod znakiem dynamicznej pogody. Synoptycy IMGW prognozują burze, lokalne opady deszczu i gradu oraz silny wiatr. W najwyższych partiach Tatr możliwe opady deszczu ze śniegiem. IMGW wydał alert dla 9 województw. Synoptycy ostrzegają także przed porywistym wiatrem. W sobotę w czasie burz porywy mogą dochodzić do 65 km/h, a w najwyższych partiach Sudetów - nawet do 90 km/h. Wiadomo, kiedy w Polsce zrobi się ciepło.

Nadciągają burze z gradem i śnieg w Tatrach. IMGW wydał alert dla 9 województw / Arkadiusz Ziółek / East News

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Polska pod wpływem antycyklonu Falk

Jak informuje IMGW, północna i wschodnia Europa pozostają pod wpływem niżów i związanych z nimi frontów atmosferycznych. Nad pozostałą częścią kontynentu dominuje klin Wyżu Azorskiego. Polska znajduje się obecnie w zasięgu klina wysokiego ciśnienia znad Atlantyku i Francji, jednak sytuacja pogodowa będzie się stopniowo zmieniać.

Po południu nad zachodnią część kraju nasunie się zatoka niżowa związana z ośrodkiem w rejonie Wysp Owczych wraz z ciepłym frontem atmosferycznym. Jednocześnie przez Polskę z zachodu na wschód przemieszcza się górna zatoka niżowa i napływa polarna morska masa powietrza.

W piątek burze z gradem i śnieg w Tatrach

W piątek prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, choć rano na północy i zachodzie, a po południu na wschodzie miejscami pojawi się więcej słońca. W wielu regionach wystąpią przelotne opady deszczu. W centrum i na wschodzie kraju możliwe są burze, którym lokalnie będzie towarzyszył grad.

Najsilniejsze opady przewidywane są na wschodzie Polski, gdzie suma opadów może sięgnąć około 20 mm. W centrum kraju miejscami spadnie do 10 mm deszczu. W najwyższych partiach Tatr prognozowane są opady deszczu ze śniegiem.

IMGW wydał alert przed burzami dla 9 województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, częściowo kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego.