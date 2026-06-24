Piłkarze Kolumbii już cieszą się z awansu do 1/16 finału mistrzostw świata. W nocy polskiego czasu Kolumbijczycy wygrali w Zapopan 1:0 z Demokratyczną Republiką Konga. We wcześniejszym spotkaniu grupy K Portugalia pokonała Uzbekistan 5:0.

Demokratyczna Republika Konga gra w mistrzostwach po 52 latach przerwy. W 1974 roku, jeszcze pod nazwą Zair, doznała trzech porażek i nie zdobyła nawet jednej bramki. W obecnym mundialu historyczny punkt i gola zdobyła już w pierwszym spotkaniu, remisując z Portugalią 1:1.

W starciu z Kolumbią afrykański zespół znów pokazał przede wszystkim dobrą organizację w defensywie. W podstawowym składzie ponownie zagrał obrońca Widzewa Łódź Steve Kapuadi. Kolejnego punktu nie zdołał jednak wywalczyć.

Kolumbia, która w pierwszej kolejce pokonała Uzbekistan 3:1, zaczęła spotkanie z dużym animuszem. Dogodnej okazji już w czwartej minucie nie wykorzystał Daniel Munoz. W szóstej obrońca Crystal Palace trafił do siatki, ale był na minimalnym spalonym.

Przez pierwsze 20 minut Kolumbijczycy oddali pięć celnych strzałów. Później jednak ich ataki wytraciły impet i po pierwszej połowie było 0:0.

W 50. minucie Kolumbia znów była blisko gola, ale z sześciu metrów bramkarza pokonać nie zdołał Luis Diaz.

Defensywę DR Konga udało się Kolumbijczykom przechytrzyć w 76. minucie. Wówczas szczęście dopisało niepilnowanemu Munozowi, który trafił do siatki po rykoszecie.

O grze Kongijczyków w ofensywie trudno cokolwiek pozytywnego powiedzieć. Nieliczne próby, głównie z dystansu, długo nie stwarzały żadnego zagrożenia. W światło bramki trafili dopiero w doliczonym przez sędziego czasie gry.

W tabeli Kolumbia prowadzi z kompletem sześciu punktów. Druga Portugalia ma cztery, DR Konga - jeden, a Uzbekistan - zero. W fazie pucharowej zagrają po dwie czołowe ekipy z każdej grupy, a także osiem najlepszych z 12, które uplasują się na trzecich miejscach.

Ostatnia kolejka w grupie K zaplanowana jest na 27 czerwca. Kolumbia zagra z Portugalią, a DR Konga z Uzbekistanem.

Kolumbia - DR Konga 1:0 (0:0)

Bramka: Daniel Munoz (76).

Żółte kartki: Kolumbia - Jhon Lucumi, Jefferson Lerma; DR Konga - Charles Pickel

Sędzia: Maurizio Mariani (Włochy). Widzów: 45 358.

Tabela grupy K

1. Kolumbia     2  2 0 0  4-1  6 - awans

2. Portugalia   2  1 1 0  6-1  4

3. DR Konga   2  0 1 1  1-2  1

4. Uzbekistan 2  0 0 2  1-8  0

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