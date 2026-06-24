Didier Deschamps nie poprowadzi reprezentacji Francji w ostatnim meczu fazy grupowej mistrzostw świata przeciwko Norwegii. Francuska federacja (FFF) poinformowała, że selekcjoner wraca do ojczyzny po śmierci matki.

Didier Deschamps opuści ostatnie spotkanie Francuzów w grupie / MAURO PIMENTEL/AFP / East News

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Szkoleniowiec o stracie dowiedział się we wtorek rano. W meczu z Norwegią na Gillette Stadium w Foxborough zastąpi go asystent Guy Stephan. Stawką spotkania będzie pierwsze miejsce w grupie przed fazą pucharową.

Prezes FFF Philippe Diallo wyraził "wszelką przyjaźń i wsparcie" Deschampsowi i jego rodzinie, natomiast federacja złożyła "szczere kondolencje" i poprosiła o uszanowanie prywatności rodziny.

Deschamps z wielkimi sukcesami w kadrze

Deschamps w tegorocznym mundialu zaliczył z zespołem zwycięstwa nad Senegalem (3:1) i Irakiem (3:0).

57-latek jest selekcjonerem reprezentacji Francji od 2012 roku. Pod jego wodzą zespół narodowy zdobył mistrzostwo świata (2018), wicemistrzostwo świata (2022), srebrny medal Euro (2016) i wygrał Ligę Narodów w 2021 roku.