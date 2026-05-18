Miniony sezon nie był jednak dla niego łatwy. Poważna kontuzja, której doznał w październiku 2024 roku, wykluczyła go z gry na długie miesiące. Po powrocie na boisko nie odzyskał już dawnej pozycji w wyjściowym składzie, zwłaszcza po transferze Trenta, który zdominował prawą stronę obrony. Klub i zawodnik podjęli wspólną decyzję - po zakończeniu sezonu Carvajal opuści Real Madryt.

Ostatni mecz sezonu na Santiago Bernabeu będzie wyjątkowy. W sobotę, podczas spotkania z Athletic Club, Real oficjalnie pożegna swojego kapitana.

Carvajal na szczycie Europy

Osiągnięcia Carvajala nie kończą się na sukcesach klubowych. W 2024 roku został wybrany do Jedenastki Roku FIFA FIFPro, zdobył nagrodę The Best FIFA w kategorii Jedenastka Roku, a w finale Ligi Mistrzów 2024 nie tylko poprowadził drużynę do zwycięstwa, ale także zdobył gola i został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu.

Równie imponująco prezentuje się jego kariera reprezentacyjna. W barwach Hiszpanii rozegrał 51 spotkań, zdobywając mistrzostwo Europy w 2024 roku oraz triumfując w Lidze Narodów w 2023 roku. Jego nazwisko na stałe wpisało się w historię hiszpańskiego i światowego futbolu.

Mourinho wraca do Madrytu

Gdy jedna legenda żegna się z klubem, druga wraca na stare śmieci. Po tygodniach spekulacji Real Madryt oficjalnie potwierdził, że nowym trenerem drużyny zostanie Jose Mourinho. Portugalczyk, który prowadził Królewskich w latach 2010-2013, wraca do Madrytu po 13 latach przerwy. Jego poprzednia kadencja zakończyła się zdobyciem mistrzostwa Hiszpanii, Pucharu Króla i Superpucharu Hiszpanii.