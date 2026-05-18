W Madrycie nie brakuje emocji, a najnowsze doniesienia z Santiago Bernabeu wywołały prawdziwą burzę wśród kibiców Królewskich. Real Madryt oficjalnie ogłosił, że Dani Carvajal – kapitan, filar defensywy i prawdziwa ikona klubu – opuści drużynę po zakończeniu obecnego sezonu. To jednak nie koniec sensacyjnych wieści. Wraz z końcem jednej epoki, rozpoczyna się nowa – do stolicy Hiszpanii wraca Jose Mourinho, który po 13 latach ponownie obejmie stanowisko trenera Realu Madryt.
- Real Madryt poinformował o zakończeniu kariery Daniego Carvajala w barwach Królewskich.
- Klub przekazał także, że na ławkę trenerską wraca Jose Mourinho.
Dani Carvajal to postać, której nie trzeba przedstawiać żadnemu fanowi futbolu. Jego historia z Realem Madryt rozpoczęła się w 2002 roku, gdy jako młody chłopak trafił do słynnej La Fábrica - akademii piłkarskiej Królewskich. Przez dekadę szlifował swoje umiejętności w juniorskich drużynach, by w końcu wywalczyć miejsce w pierwszym zespole. Po krótkim epizodzie w Bayerze Leverkusen, gdzie zdobywał cenne doświadczenie w Bundeslidze, wrócił do Madrytu w 2013 roku - i od tego czasu nieprzerwanie stanowił o sile defensywy Realu.
Przez 13 sezonów w pierwszym zespole Carvajal rozegrał 450 spotkań, zdobył 14 bramek i - co najważniejsze - sięgnął po aż 27 trofeów. Wśród nich znalazło się aż 6 Pucharów Europy, 6 Klubowych Mistrzostw Świata, 5 Superpucharów Europy, 4 mistrzostwa Hiszpanii, 2 Puchary Króla oraz 4 Superpuchary Hiszpanii.