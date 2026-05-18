W Madrycie nie brakuje emocji, a najnowsze doniesienia z Santiago Bernabeu wywołały prawdziwą burzę wśród kibiców Królewskich. Real Madryt oficjalnie ogłosił, że Dani Carvajal – kapitan, filar defensywy i prawdziwa ikona klubu – opuści drużynę po zakończeniu obecnego sezonu. To jednak nie koniec sensacyjnych wieści. Wraz z końcem jednej epoki, rozpoczyna się nowa – do stolicy Hiszpanii wraca Jose Mourinho, który po 13 latach ponownie obejmie stanowisko trenera Realu Madryt.

Od chłopca z La Fábrica do legendy Santiago Bernabeu

Dani Carvajal to postać, której nie trzeba przedstawiać żadnemu fanowi futbolu. Jego historia z Realem Madryt rozpoczęła się w 2002 roku, gdy jako młody chłopak trafił do słynnej La Fábrica - akademii piłkarskiej Królewskich. Przez dekadę szlifował swoje umiejętności w juniorskich drużynach, by w końcu wywalczyć miejsce w pierwszym zespole. Po krótkim epizodzie w Bayerze Leverkusen, gdzie zdobywał cenne doświadczenie w Bundeslidze, wrócił do Madrytu w 2013 roku - i od tego czasu nieprzerwanie stanowił o sile defensywy Realu.

Przez 13 sezonów w pierwszym zespole Carvajal rozegrał 450 spotkań, zdobył 14 bramek i - co najważniejsze - sięgnął po aż 27 trofeów. Wśród nich znalazło się aż 6 Pucharów Europy, 6 Klubowych Mistrzostw Świata, 5 Superpucharów Europy, 4 mistrzostwa Hiszpanii, 2 Puchary Króla oraz 4 Superpuchary Hiszpanii.

Miniony sezon nie był jednak dla niego łatwy. Poważna kontuzja, której doznał w październiku 2024 roku, wykluczyła go z gry na długie miesiące. Po powrocie na boisko nie odzyskał już dawnej pozycji w wyjściowym składzie, zwłaszcza po transferze Trenta, który zdominował prawą stronę obrony. Klub i zawodnik podjęli wspólną decyzję - po zakończeniu sezonu Carvajal opuści Real Madryt.

Ostatni mecz sezonu na Santiago Bernabeu będzie wyjątkowy. W sobotę, podczas spotkania z Athletic Club, Real oficjalnie pożegna swojego kapitana.

Carvajal na szczycie Europy

Osiągnięcia Carvajala nie kończą się na sukcesach klubowych. W 2024 roku został wybrany do Jedenastki Roku FIFA FIFPro, zdobył nagrodę The Best FIFA w kategorii Jedenastka Roku, a w finale Ligi Mistrzów 2024 nie tylko poprowadził drużynę do zwycięstwa, ale także zdobył gola i został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu.

Równie imponująco prezentuje się jego kariera reprezentacyjna. W barwach Hiszpanii rozegrał 51 spotkań, zdobywając mistrzostwo Europy w 2024 roku oraz triumfując w Lidze Narodów w 2023 roku. Jego nazwisko na stałe wpisało się w historię hiszpańskiego i światowego futbolu.

Mourinho wraca do Madrytu

Gdy jedna legenda żegna się z klubem, druga wraca na stare śmieci. Po tygodniach spekulacji Real Madryt oficjalnie potwierdził, że nowym trenerem drużyny zostanie Jose Mourinho. Portugalczyk, który prowadził Królewskich w latach 2010-2013, wraca do Madrytu po 13 latach przerwy. Jego poprzednia kadencja zakończyła się zdobyciem mistrzostwa Hiszpanii, Pucharu Króla i Superpucharu Hiszpanii.

Mourinho, znany jako "The Special One", otrzyma od władz klubu specjalne uprawnienia dotyczące polityki transferowej. Portugalczyk będzie mógł wskazywać pozycje, które wymagają wzmocnień, a jego głos w sprawach kadrowych będzie decydujący.

Nowy kontrakt ma obowiązywać do 30 czerwca 2028 roku, a za wykupienie go z Benfiki Real Madryt zapłaci około trzech milionów euro.

Warto podkreślić, że Mourinho opuszcza Benfikę po znakomitym sezonie - jego zespół nie przegrał żadnego meczu w lidze portugalskiej i zakończył rozgrywki na trzecim miejscu.

