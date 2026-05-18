Były kapitan reprezentacji Anglii Sir David Beckham został pierwszym brytyjskim sportowcem-miliarderem – wynika z najnowszego zestawienia Sunday Times Rich List 2026. Majątek Beckhama i jego żony, projektantki mody oraz byłej członkini Spice Girls Victorii Beckham, oszacowano na 1,185 mld funtów.

David Beckham z żoną Victorią po otrzymaniu tytułu szlacheckiego z rąk króla Karola III / Andrew Matthews/Press Association / East News

Jak pisze portal BBC, 51-letni Beckham zajmuje obecnie drugie miejsce wśród najbogatszych ludzi sportu w Wielkiej Brytanii. Wyżej sklasyfikowano jedynie rodzinę byłego szefa Formuły 1 Berniego Ecclestone’a, której majątek wyceniono na około 2 mld funtów.

Na fortunę byłego piłkarza złożyły się nie tylko zarobki z kariery sportowej, ale również liczne kontrakty reklamowe oraz inwestycje biznesowe. Beckham jest współwłaścicielem amerykańskiego klubu piłkarskiego Inter Miami CF, który uchodzi obecnie za najbardziej wartościową franczyzę ligi MLS. Klub wyceniany jest na około 1,45 mld dolarów.

Były gwiazdor Manchesteru United współpracuje także z globalnymi markami, m.in. Adidasem i Hugo Bossem. Z kolei Victoria Beckham zbudowała znaczną część majątku dzięki własnej marce modowej.

Kto jeszcze na liście najbogatszych?

W tegorocznym rankingu nie zabrakło również innych znanych nazwisk ze świata sportu. Piąte miejsce zajął siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1 Lewis Hamilton z majątkiem szacowanym na 435 mln funtów.

Na siódmym miejscu uplasował się golfista z Irlandii Północnej Rory McIlroy, którego fortuna wzrosła do 325 mln funtów po kolejnych sukcesach w turnieju Masters.

W pierwszej dziesiątce znaleźli się także bokserzy Anthony Joshua (240 mln funtów) i Tyson Fury (162 mln funtów), a także kapitan reprezentacji Anglii Harry Kane oraz były mistrz Wimbledonu Andy Murray (obaj po 110 mln funtów).

Do grona brytyjskich miliarderów dołączyli również promotorzy sportowi Barry i Eddie Hearnowie, związani z organizacją Matchroom Sport, odpowiedzialną m.in. za gale bokserskie, turnieje snookera i darta.

Tegoroczna lista pokazała również spadki majątków części najbogatszych Brytyjczyków. Właściciel koncernu Ineos i współudziałowiec Manchesteru United Jim Ratcliffe stracił według rankingu około 1,85 mld funtów. Jego majątek wyceniono obecnie na 15,194 mld funtów.