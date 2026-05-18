Jest termin rozprawy, w czasie której sąd zdecyduje o możliwym umorzeniu śledztwa przeciwko sprawcy brutalnej zbrodni na Uniwersytecie Warszawskim - dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Chodzi o sprawę 22-letniego Mieszka R., który w maju ubiegłego roku zabił siekierą portierkę uczelni i sprofanował jej zwłoki. Ostateczną decyzję w tej sprawie warszawski sąd ma wydać 28 sierpnia.

Sprawca ataku na terenie kampusu UW w prokuraturze, Mieszko R., zdj. z sierpnia 2025 roku / Wojciech Olkusnik/East News / East News

Chodzi o sprawę 22-letniego Mieszka R.. 7 maja 2025 roku 22-letni wtedy student Wydziału Prawa UW zaatakował siekierą portierkę, która zamykała drzwi do Audytorium Maximum, a potem sprofanował jej zwłoki. Na pomoc kobiecie ruszył 39-letni pracownik Straży UW, któremu Mieszko R. również zadał rany. Mężczyzna w stanie ciężkim trafił do szpitala.

W kwietniu prokuratura złożyła wniosek o umorzenie postępowania i umieszczenia sprawcy zbrodni w szpitalu psychiatrycznym. Śledczy uzasadniali to opinią biegłych, według których podejrzany w chwili popełniania wszystkich czynów był niepoczytalny.



W opinii sądowo-psychiatryczno-psychologicznej z dnia 12 stycznia br. (po przeprowadzonej obserwacji sądowo-psychiatrycznej) biegli rozpoznali u podejrzanego zaburzenie psychiczne o charakterze psychotycznym. Stwierdzono, że na popełnienie przez Mieszka R. czynów zabronionych złożyło się współdziałanie m. in. nieprawidłowych cech osobowości oraz rozwiniętej psychozy z zaburzeniami oceny rzeczywistości i poczuciem wyższej konieczności popełnienia takich czynów.