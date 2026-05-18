Polak został zatrzymany przez siły izraelskie na pokładzie jednej z łodzi płynących do Strefy Gazy – poinformowali organizatorzy flotylli pomocowej. Wcześniej rzecznik polskiej dyplomacji Maciej Wewiór potwierdził, że na pokładzie mogą przebywać polscy obywatele oraz zaznaczył gotowość resortu do udzielenia im wsparcia.

Flotylla Sumud

Jak poinformował rzecznik Global Sumud Polska Rafał Piotrowski, do "porwania" obywatela Polski Łukasza Kozaka - aktywisty z Akcji Socjalistycznej - doszło o godz. 12:24 czasu polskiego na wodach międzynarodowych, ok. 130 km od wybrzeży Cypru i mniej więcej 460 km od celu: Strefy Gazy.

Pozostali Polacy są na statkach

Piotrowski zaznaczył, że pozostałych dwoje polskich obywateli – Agata Wisłocka i Kareem Awad – wciąż znajduje się na pokładach jednostek płynących w stronę Gazy.

Rzecznik polskiego MSZ Maciej Wiewiór poinformował wcześniej, że wśród uczestników flotylli , której deklarowanym celem jest przerwanie izraelskiej blokady Strefy Gazy i utworzenie korytarza humanitarnego, faktycznie mogą znajdować się Polacy.

Reakcja Izraela

Wiewiór zaznaczył również, że służby konsularne są w kontakcie z innymi krajami Unii Europejskiej i pozostają w gotowości do wsparcia polskich obywateli.

MSZ Izraela wezwało uczestników flotylli do zmiany kursu i natychmiastowe zawrócenie. Na platformie X izraelski resort zapowiedział, że nie pozwoli „na żaden wyłom w zgodnej z prawem blokadzie morskiej Gazy”.

Wkrótce potem izraelscy żołnierze weszli na pokład co najmniej kilkunastu łodzi z flotylli Sumud, o czym poinformowali zarówno organizatorzy akcji pomocowej, jak i biuro premiera Benjamina Netanjahu w oficjalnym komunikacie. Izraelski szef rządu w rozmowie z dowódcą akcji pochwalił "dyskretny" sposób interwencji, która "skutecznie udaremniła nikczemny plan przerwania izolacji terrorystów Hamasu" w Gazie, a przy tym "nie zapewniła rozgłosu, na jaki nasi wrogowie liczyli".

Turcja o działaniach Izaela: To akt piractwa

Rząd Turcji nazwał interwencję "kolejnym aktem piractwa" ze strony Izraela.

Strona internetowa z interaktywną mapą pozwalającą śledzić ruch flotylli odnotowała w ostatnich godzinach przechwycenie co najmniej 26 jednostek. Zgodnie z podawanymi tam wciąż aktualizowanymi informacjami, w drodze do Gazy obecnie pozostaje w sumie 36 łodzi.

Globalna Flotylla Sumud wyruszyła w ubiegłym tygodniu z tureckiego portu Marmaris w stronę wybrzeża Strefy Gazy. Organizatorzy flotylli deklarują, że celem tego "ostatniego etapu podróży", rozpoczętej 12 kwietnia w Barcelonie, jest przełamanie blokady Strefy Gazy ustanowionej przez wojsko Izraela i stworzenie korytarza humanitarnego z palestyńską enklawą.

To kolejna taka inicjatywa Globalnej Flotylli Sumud po tym, jak blisko 500 osób wyruszyło jesienią 2025 r. Wówczas Izrael również interweniował, aktywistów ujęto, przewieziono do Izraela i deportowano. 30 kwietnia br. Izrael przechwycił kolejną, złożoną z ok. 20 statków flotyllę z pomocą humanitarną w pobliżu greckiej Krety.