Na warszawskim Mokotowie powstaje nowa galeria handlowa. Inwestor ujawnił pierwszych najemców lokali Placu Wiślanego. Jak podaje "Super Express" w popularnych dyskontach i drogeriach pierwsi klienci powinni się pojawić w połowie przyszłego roku.

Jedna z najpopularniejszych galerii handlowych w Warszawie Galeria Mokotów niebawem będzie miała lokalną konkurencję. Jak informuje serwis se.pl, na stołecznych Siekierkach powstaje nowoczesna galeria handlowa Plac Wiślany.

Nowa galeria handlowa na Mokotowie

Pracę na budową nowej galerii trwają u zbiegu Alei Polski Walczącej ulicy Batalionu AK "Bałtyk". Główny inwestor galerii firma APM Development podkreśla, że powstanie galerii w tym miejscu jest reakcją na dynamicznie rozwijającą się okolicę. Mokotowskie Siekierki to jeden z najprężniej rozbudowywanych rejonów stolicy.

W rozmowie z "Super Expressem" przedstawiciel inwestora Tomasz Sychowicz zdradza pierwszych najemców galerii, która będzie się nazywała Plac Wiślany. Okazuje się, że są to popularne w stolicy drogerie i dyskonty: Biedronka, drogeria DM, Media Expert, Action czy Green Caffè Nero.

Sychowicz podkreśla, że "kolejni najemcy sieciowi są w trakcie finalizacji umów". Będziemy informować o dalszych postępach w realizacji inwestycji i komercjalizacji - zapowiada.

Z kolei koncepcja architektoniczna całego budynku opiera na idei tzw. 15-minutowego miasta. Projektanci kompleksu chcą, by okoliczni mieszkańcy mieli w pobliżu domu miejsce, w którym załatwią wszystkie sprawy.

Tyle lokali ma powstać w Placu Wiślanym

Według ich planu Plac Wiślany ma się składać z ponad 30 różnych lokali handlowych i punktów oferujących usługi. Będzie też skwer, który zaplanowano na przeciw wejścia do budynku.

Galeria ma zostać oddana do użytku w połowie 2027 roku. Do najpopularniejszych galerii handlowych w Warszawie poza Galerią Handlową, należą także Złote Tarasy, Promenada, Galeria Wileńska, Arkadia czy też Blue City.