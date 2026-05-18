Na warszawskim Mokotowie powstaje nowa galeria handlowa. Inwestor ujawnił pierwszych najemców lokali Placu Wiślanego. Jak podaje "Super Express" w popularnych dyskontach i drogeriach pierwsi klienci powinni się pojawić w połowie przyszłego roku.
Jedna z najpopularniejszych galerii handlowych w Warszawie Galeria Mokotów niebawem będzie miała lokalną konkurencję. Jak informuje serwis se.pl, na stołecznych Siekierkach powstaje nowoczesna galeria handlowa Plac Wiślany.
Pracę na budową nowej galerii trwają u zbiegu Alei Polski Walczącej ulicy Batalionu AK "Bałtyk". Główny inwestor galerii firma APM Development podkreśla, że powstanie galerii w tym miejscu jest reakcją na dynamicznie rozwijającą się okolicę. Mokotowskie Siekierki to jeden z najprężniej rozbudowywanych rejonów stolicy.
W rozmowie z "Super Expressem" przedstawiciel inwestora Tomasz Sychowicz zdradza pierwszych najemców galerii, która będzie się nazywała Plac Wiślany. Okazuje się, że są to popularne w stolicy drogerie i dyskonty: Biedronka, drogeria DM, Media Expert, Action czy Green Caffè Nero.
Sychowicz podkreśla, że "kolejni najemcy sieciowi są w trakcie finalizacji umów". Będziemy informować o dalszych postępach w realizacji inwestycji i komercjalizacji - zapowiada.
Z kolei koncepcja architektoniczna całego budynku opiera na idei tzw. 15-minutowego miasta. Projektanci kompleksu chcą, by okoliczni mieszkańcy mieli w pobliżu domu miejsce, w którym załatwią wszystkie sprawy.
Według ich planu Plac Wiślany ma się składać z ponad 30 różnych lokali handlowych i punktów oferujących usługi. Będzie też skwer, który zaplanowano na przeciw wejścia do budynku.
Galeria ma zostać oddana do użytku w połowie 2027 roku. Do najpopularniejszych galerii handlowych w Warszawie poza Galerią Handlową, należą także Złote Tarasy, Promenada, Galeria Wileńska, Arkadia czy też Blue City.