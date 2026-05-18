Premier Węgier Peter Magyar we wtorek po południu odwiedzi Wawel w Krakowie. W planie wizyty znalazło się zwiedzanie katedry wawelskiej oraz rozmowa z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Delegacja węgierska odda również hołd polskim i węgierskim bohaterom, składając wieńce w trzech szczególnych miejscach.
Premier Węgier Peter Magyar we wtorek po południu będzie przebywał z wizytą na Wawelu w Krakowie. Rozpocznie się ona około godziny 14:30.
Jak wynika z informacji przekazanych przez biuro prasowe archidiecezji krakowskiej, Peter Magyar wraz z delegacją zwiedzi katedrę wawelską, a następnie spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem.
Podczas pobytu na Wawelu delegacja węgierska złoży wieńce w trzech miejscach: przy pomniku św. Jana Pawła II przed katedrą, przy krzyżu św. Jadwigi oraz przy grobowcu króla Stefana Batorego.
Jak podkreślają organizatorzy, wizyta ma charakter prywatny, dlatego do katedry wejdą jedynie członkowie delegacji wraz z obsługą medialną. Po zakończeniu wizyty i spotkania planowany jest briefing prasowy z udziałem premiera, organizowany przez Konsulat Generalny Węgier.
Ze względów bezpieczeństwa nie będzie możliwości wjazdu pojazdów na wzgórze wawelskie.
Wizyta w Krakowie to początek pierwszej zagranicznej podróży Petera Magyara w roli szefa węgierskiego rządu. Premier potwierdził, że odwiedzi także Warszawę i Gdańsk.
W stolicy spotka się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem oraz prezydentem Karolem Nawrockim. W Gdańsku planowane jest spotkanie z byłym przewodniczącym Solidarności i byłym prezydentem Polski Lechem Wałęsą.
Szef węgierskiego rządu poinformował, że w wizytach towarzyszyć będzie mu siedmioro ministrów.
Z Krakowa do Warszawy premier Magyar uda się pociągiem. Po zakończeniu wizyty w Polsce planuje podróż do Wiednia, skąd wróci pociągiem do Budapesztu.