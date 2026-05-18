Premier Węgier Peter Magyar we wtorek po południu odwiedzi Wawel w Krakowie. W planie wizyty znalazło się zwiedzanie katedry wawelskiej oraz rozmowa z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Delegacja węgierska odda również hołd polskim i węgierskim bohaterom, składając wieńce w trzech szczególnych miejscach.

/ FERENC ISZA/AFP/East News / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.

Premier Węgier Peter Magyar we wtorek po południu będzie przebywał z wizytą na Wawelu w Krakowie. Rozpocznie się ona około godziny 14:30.

Jak wynika z informacji przekazanych przez biuro prasowe archidiecezji krakowskiej, Peter Magyar wraz z delegacją zwiedzi katedrę wawelską, a następnie spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem.

Podczas pobytu na Wawelu delegacja węgierska złoży wieńce w trzech miejscach: przy pomniku św. Jana Pawła II przed katedrą, przy krzyżu św. Jadwigi oraz przy grobowcu króla Stefana Batorego.

/ FERENC ISZA/AFP/East News

Jak podkreślają organizatorzy, wizyta ma charakter prywatny, dlatego do katedry wejdą jedynie członkowie delegacji wraz z obsługą medialną. Po zakończeniu wizyty i spotkania planowany jest briefing prasowy z udziałem premiera, organizowany przez Konsulat Generalny Węgier.

Ze względów bezpieczeństwa nie będzie możliwości wjazdu pojazdów na wzgórze wawelskie.

Pierwsza zagraniczna podróż premiera Magyara

Wizyta w Krakowie to początek pierwszej zagranicznej podróży Petera Magyara w roli szefa węgierskiego rządu. Premier potwierdził, że odwiedzi także Warszawę i Gdańsk.

W stolicy spotka się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem oraz prezydentem Karolem Nawrockim. W Gdańsku planowane jest spotkanie z byłym przewodniczącym Solidarności i byłym prezydentem Polski Lechem Wałęsą.

Szef węgierskiego rządu poinformował, że w wizytach towarzyszyć będzie mu siedmioro ministrów.

Z Krakowa do Warszawy premier Magyar uda się pociągiem. Po zakończeniu wizyty w Polsce planuje podróż do Wiednia, skąd wróci pociągiem do Budapesztu.



