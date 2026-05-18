Ukraińskie służby odnotowały próby wywożenia zboża z okupowanego przez Rosję Krymu z udziałem podmiotów z USA - poinformował w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Doniesienia dotyczą działań rosyjskiego reżimu, których celem jest zaangażowanie międzynarodowych firm w poprawę kryzysowej sytuacji finansowej Kremla.

Ukraińskie służby wykryły próby wywozu zboża z Krymu, w które zaangażowane były podmioty z USA.

"Rosja próbuje wciągać zachodnie podmioty w ratowanie swoich finansów" - ocenił Zełenski.

Z powodu wojny Kreml notuje ogromny deficyt oraz spadki w przemyśle naftowym.

Prezydent zlecił szefowi Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy (SZRU) Ołehowi Łuhowskiemu, aby w sposób nienarażający ukraińskich źródeł upublicznił uzyskane informacje. Doniesienia te - jak wyjaśnił - dotyczą działań Rosji, które mają na celu zaangażowanie międzynarodowych firm w poprawę kryzysowej sytuacji finansowej Kremla oraz mechanizmów obchodzenia sankcji.

"W szczególności odnotowaliśmy, niestety, próby zorganizowania wywozu zboża z tymczasowo okupowanego terytorium Krymu, a także innych form ekonomicznej eksploatacji półwyspu z udziałem podmiotów ze Stanów Zjednoczonych" - napisał Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram.

"Odnotowujemy również próby pozyskania inwestycji i technologii z krajów świata demokratycznego na potrzeby rosyjskich projektów naftowo-gazowych w Arktyce. Wiemy, jak temu przeciwdziałać" - zapewnił Zełenski.

W tle problemy finansowe Kremla

Prezydent Ukrainy przedstawił także oceny dotyczące sytuacji w Rosji w związku z wojną na Ukrainie, oparte na danych ukraińskiego wywiadu.

"Pierwszym istotnym wskaźnikiem jest spadek liczby aktywnych odwiertów naftowych. Już jedna rosyjska firma naftowa - i to nie największa - musiała zamknąć około 400 odwiertów" - ujawnił ukraiński przywódca.

Zełenski dodał, że kolejnym wskaźnikiem jest spadek ilości ropy przetwarzanej w Rosji o co najmniej 10 proc. w ciągu kilku miesięcy bieżącego roku. Według Zełenskiego optymistyczne dla Ukrainy są również dane dotyczące deficytu budżetu federalnego w bieżącym roku.

Deficyt ten wynosi "prawie 80 mld dolarów już w piątym miesiącu roku, podczas, gdy znaczna część rosyjskich budżetów regionalnych znalazła się na skraju bankructwa" - podkreślił prezydent Ukrainy.