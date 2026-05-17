Czterech mężczyzn zatrzymała policja po bójce, w wyniku której w sobotę wieczorem zmarł 13-letni chłopiec. Do tragedii doszło w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. Zatrzymani mają od 30 do 43 lat. Trójka z nich w chwili zatrzymania była trzeźwa, natomiast najmłodszy, 30-latek, miał blisko promil alkoholu w organizmie.

Makabra w gminie Barciany

Nad jeziorem w miejscowości Arklity, w gminie Barciany w województwie warmińsko-mazurskim w sobotę wieczorem doszło do bójki.

Jak dowiedział się wczoraj reporter RMF FM Piotr Bułakowski, w trakcie awantury 13-latek miał zostać mocno uderzony w głowę . Chłopiec nie żyje.

Nowe informacje

W tej sprawie zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Trójka z tych mężczyzn w chwili zatrzymania była trzeźwa, natomiast najmłodszy, 30-latek, jego badanie stanu trzeźwości wykazało blisko promil alkoholu w organizmie – powiedziała RMF FM asp. szt. Ewelina Piaścik, oficer prasowy Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie.

Udział zatrzymanych mężczyzn w zdarzeniu jest przedmiotem postępowania, które prowadzi Prokuratura Rejonowa w Kętrzynie – dodała.

Dzisiaj zostanie przeprowadzona sekcja zwłok 13-latka.