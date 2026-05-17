Trzy osoby nie żyją - to tragiczny bilans wypadku, do którego doszło o poranku na drodze powiatowej w miejscowości Smyków niedaleko Dąbrowy Tarnowskiej w Małopolsce. "Kierujący samochodem osobowym na prostym odcinku drogi, z nieustalonej na razie przyczyny, wjechał w przód ciężarówki zaparkowanej na pasie zieleni poza drogą" - potwierdziła RMF FM policja.

Trzy osoby zginęły w wypadku w miejscowosci Smyków w powiecie dąbrowskim w Małopolsce. To mężczyźni w wieku od 40 do 60 lat.

Tuż przed godz. 8 na drodze powiatowej samochód osobowy wjechał w zaparkowaną na poboczu ciężarówkę. Do tragedii doszło na prostym odcinku trasy.

Na miejscu pracują służby. Droga jest zablokowana.