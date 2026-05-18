Zapomniał o opasce

Pięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry Lewandowski opuścił boisko. Schodził przy owacji kibiców, z prezesem klubu Joanem Laportą na czele, i ze łzami w oczach. Poruszony był na tyle, że zapomniał... oddać opaski kapitana.

Po końcowym gwizdku Polak ponownie pojawił się na murawie Camp Nou. Najpierw część kolegów z drużyny zaczęła go podrzucać, a po chwili obok niego pojawili się najbliżsi - żona Anna i obie córki. Laporta wręczył mu pamiątkową statuetkę z klubowym herbem.

"Jeden z naszych, na zawsze" - skomentował klub w internecie.

"Jestem dumny z tego, co tutaj zrobiłem"

Lewandowski podziękował kibicom za przybycie na stadion "w emocjonującym, ale i trudnym dla niego momencie". Wspominał pierwsze chwile w Barcelonie i ciepłe przyjęcie fanów.

Od pierwszego dnia czułem się jak w domu. Nigdy nie zapomnę, jak śpiewaliście moje nazwisko - powiedział.