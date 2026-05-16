Co najmniej osiem osób zginęło, a 25 zostało rannych po zderzeniu pociągu z autobusem miejskim w Bangkoku, stolicy Tajlandii. Autobus i znajdujące się w pobliżu pojazdy stanęły w płomieniach.

Pociąg uderzył w autobus w Bangkoku.

Tajlandzkie media podały, że do wypadku doszło w sobotę około godz. 15:35 czasu lokalnego (godz. 10:35 w Polsce) w pobliżu stacji kolejowej Makkasan łączącej lotnisko z centrum Bangkoku. Reuters informuje o co najmniej ośmiu ofiarach śmiertelnych i 25 rannych.

Na nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych widać pociąg towarowy zbliżający się z umiarkowaną prędkością do przejazdu kolejowego, na którym zatrzymał się autobus miejski (prawdopodobnie czekając na zielone światło). Pociąg uderza w autobus, który po chwili zaczyna się palić. Jak relacjonuje agencja Reutera, płomienie ogarnęły także znajdujące się pobliżu samochody i motocykle.