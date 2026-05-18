Adwokat Paweł K., znany z kontrowersyjnych wypowiedzi po tragicznym wypadku pod Barczewem, został zatrzymany po kilku tygodniach ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości. Sąd w Olsztynie postanowił, że skazany będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po odbyciu trzech czwartych kary, ponieważ utrudniał wykonanie kary.

Łódzki adwokat Paweł K., skazany na karę więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku / Tomasz Waszczuk / PAP

Paweł K., łódzki adwokat, który w marcu 2026 roku został prawomocnie skazany na półtora roku więzienia za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym , trafił do zakładu karnego po kilku tygodniach poszukiwań. Do tragicznego zdarzenia doszło we wrześniu 2021 roku na drodze Barczewo - Jeziorany w województwie warmińsko-mazurskim.

Według ustaleń śledczych, prowadząc Mercedesa, Paweł K. naruszył zasady bezpieczeństwa, przekroczył podwójną linię ciągłą i zjechał na przeciwny pas ruchu, doprowadzając do zderzenia z Audi 80. W wyniku wypadku zginęły dwie kobiety.

Ucieczka i zatrzymanie

Po ogłoszeniu wyroku sąd nakazał natychmiastowe osadzenie adwokata w zakładzie karnym. Jednak Paweł K. nie stawił się w miejscu zamieszkania, przez co sąd wydał za nim list gończy. Policjanci zatrzymali go 7 maja 2026 roku w okolicach Hrubieszowa.

Po zatrzymaniu został przewieziony do tamtejszego zakładu karnego.





Sąd: Skazany utrudniał wykonanie kary

W ubiegłym tygodniu Sąd Rejonowy w Olsztynie wydał postanowienie, w którym stwierdził, że Paweł K. "bezprawnie utrudniał wykonanie kary pozbawienia wolności poprzez ucieczkę oraz ukrywanie się".

Jak wyjaśnił sędzia Adam Barczak, "jeśli powyższe postanowienie się uprawomocni, będzie ono skutkowało ograniczeniem prawa skazanego do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności, a mianowicie: skazany będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie dopiero po odbyciu trzech czwartych kary".

Postanowienie nie jest jeszcze prawomocne - przysługuje na nie zażalenie.



O tym, w którym zakładzie karnym Paweł K. spędzi najbliższe miesiące, zdecyduje komisja penitencjarna Zakładu Karnego w Hrubieszowie. Z informacji przekazanych przez Służbę Więzienną wynika, że decyzja w tej sprawie zapadnie w czwartek.





Kontrowersyjna wypowiedź po wypadku

Wypadek z udziałem adwokata odbił się szerokim echem w mediach i opinii publicznej, zwłaszcza po tym, jak Paweł K. opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był "konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach" i dlatego kobiety zginęły. Wypowiedź ta spotkała się z powszechnym oburzeniem.



Wcześniej rzecznik Sądu Okręgowego w Łodzi informował, że złożony przez Pawła K. wniosek o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego będzie rozpatrywany przez sąd penitencjarny właściwy dla miejsca, w którym skazany będzie odbywał karę. Decyzja w tej sprawie zapadnie po ustaleniu, gdzie adwokat zostanie osadzony.