Rzecznik PiS łączy to zdarzenie z podobnymi i obwinia rząd?

Rafał Bochenek nie rozwinął, co konkretnie ma na myśli, pisząc o "prowokacjach obecnie rządzących", natomiast niepokojących, fałszywych zgłoszeń na policję w ostatnim czasie było więcej.

Kilka dni temu policja weszła do domu m.in. Tomasza Sakiewicza, szefa TV Republika, po otrzymaniu nieprawdziwego zgłoszenia o treści: "Dziecko chce popełnić samobójstwo". Zgłoszenia dotyczyły też innych osób i rzekomych przestępstw, które okazały się fałszywe.

Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości. Policja podkreśliła, że działania były rutynowe i wynikały z obowiązku sprawdzenia każdego zgłoszenia dotyczącego zagrożenia życia lub zdrowia. Sprawa jest obecnie wyjaśniana, a policja analizuje, kto mógł być autorem fałszywych zawiadomień. Dziennikarze TV Republika określili sytuację jako próbę zastraszenia i atak na wolność mediów.

Szef MSWiA: Służby ustalają, kto za tym stoi

Do sprawy fałszywych zgłoszeń odniósł się już wczoraj minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Poinformował, że służby ustalają, kto stoi za fałszywymi alarmami.

"Policja działa, żeby zdemaskować winnych szerzenia nieprawdziwych alarmów. W tej sprawie potrzeba współpracy wszystkich zainteresowanych. Niestety są tacy, którzy zamiast współpracować z Policją, szerzą spiskowe teorie. A czynią to dla osiągnięcia politycznych korzyści" - napisał szef MSWiA.