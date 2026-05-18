Dantejskie sceny w meczu francuskiej ekstraklasy. Zamaskowani pseudokibice rzucili flary na boisko, a następnie wtargnęli na murawę meczu drużyn Nantes i Toulouse. Niedzielna rozgrywka trwała zaledwie 22 minuty. Choć mundurowi opanowali sytuację, ze względów bezpieczeństwa nie dokończono meczu.
Niedzielne spotkanie drużyn z Nantes i Tuluzy, rozegrane na stadionie de la Beaujoire w ramach ostatniej kolejki francuskiej ekstraklasy piłkarskiej, zostało przerwane w 22. minucie z wynikiem 0-0. Doprowadzili do tego pseudokibice, którzy najpierw rzucili flary na boisko, a następnie wtargnęli na murawę.