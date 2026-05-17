W nocy z 16 na 17 maja w austriackim Wiedniu odbył się 70. Konkurs Piosenki Eurowizji. W tym roku konkurs wygrała Dara - artystka reprezentująca Bułgarię. Alicja Szemplińska ostatecznie zakończyła rywalizację na 12. miejscu. Polska reprezentantka zdobyła najwyższe noty od jury od ponad dwóch dekad.

Tegoroczny konkurs zakończył się wielkim sukcesem Bułgarii. Po ogłoszeniu punktów od jury to właśnie ten kraj prowadził w klasyfikacji. Po doliczeniu głosów widzów Dara z utworem "Bangaranga" utrzymała pierwsze miejsce, zdobywając w sumie 516 punktów i zapewniając Bułgarii zwycięstwo w 70. Konkursie Piosenki Eurowizji.

Występ Alicji Szemplińskiej w finale Eurowizji

Podczas swojego występu Alicja Szemplińska wykonała utwór "Pray". Jej prezentacja była jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów wieczoru przez polskich fanów Eurowizji. Występ artystki był transmitowany na żywo, a widzowie mogli śledzić go zarówno w telewizji, jak i w internecie. Występ naszej reprezentantki spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. Komentarze pojawiające się w sieci podkreślały nie tylko jej mocny głos, ale także charyzmę i pewność siebie na scenie. Internauci nie szczędzili pochwał, określając jej wokal jako jeden z najlepszych wieczoru.

Oto kraje, których jury przyznały nam punkty:

Szwajcaria - 8 punktów

Malta - 1 punkt

Estonia - 5 punktów

Australia - 8 punktów

Niemcy - 12 punktów

Belgia - 12 punktów

Gruzja - 2 punkty

Czarnogóra - 1 punkt

Armenia - 1 punkt

Grecja - 10 punktów

Czechy - 5 punktów

Włochy - 6 punktów

Finlandia - 6 punktów

Wielka Brytania - 5 punktów

Łotwa - 8 punktów

Serbia - 1 punkt

Mołdawia - 12 punktów

Chorwacja - 2 punkty

Litwa - 10 punktów

Austria - 12 punktów

Łącznie głosy jurorów dały Polsce 133 punkty, co po tej części głosowania uplasowało nasz kraj na siódmym miejscu.W głosowaniu widzów Polska otrzymała z kolei jedynie 17 punktów. Po zsumowaniu obu wyników Polska zakończyła konkurs na dwunastym miejscu z łączną liczbą 150 punktów.



Przebieg finału w Wiedniu

Finałowy koncert rozpoczął się o godzinie 21.00. W tym roku o zwycięstwo rywalizowało 25 państw. Dwudziestu wykonawców awansowało do finału przez półfinały, które odbyły się wcześniej w tym tygodniu. Pozostałe miejsca przypadły Austrii jako gospodarzowi oraz czterem krajom tzw. "Big 4": Niemcom, Francji, Wielkiej Brytanii i Włochom. Są to najwięksi płatnicy Europejskiej Unii Nadawców, którzy tradycyjnie mają zapewnione miejsce w finale.

Alicja Szemplińska awansowała do finału z pierwszego półfinału, który rozegrano we wtorek 12 maja. Po losowaniu przypadła jej druga połowa koncertu finałowego, a producenci przydzielili jej osiemnastą pozycję startową.