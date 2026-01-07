18-letni skrzydłowy FC Barcelony, Lamine Yamal, został uznany za najdroższego piłkarza świata według najnowszego raportu Międzynarodowego Ośrodka Badań Sportowych (CIES). Jego wartość oszacowano na imponujące 343,1 mln euro. W zestawieniu zabrakło polskich zawodników.

Drugie miejsce zajął Erling Haaland z Manchesteru City - 255,1 mln euro.

Na podium znalazł się także Kylian Mbappe z Realu Madryt - 201,3 mln euro.

W pierwszej piątce są również Jude Bellingham (Real Madryt) i Michael Olise (Bayern Monachium).

Wśród 100 najdroższych piłkarzy nie ma żadnego Polaka.

Międzynarodowy Ośrodek Badań Sportowych (CIES) opublikował najnowszy raport dotyczący wartości rynkowej piłkarzy. Na szczycie zestawienia znalazł się Lamine Yamal, 18-letni skrzydłowy FC Barcelony. Jego wartość została oszacowana na rekordowe 343,1 mln euro, co czyni go najdroższym zawodnikiem globu.

Haaland i Mbappe na podium

Drugie miejsce w rankingu przypadło norweskiemu napastnikowi Manchesteru City, Erlingowi Haalandowi. Jego wartość rynkowa wynosi 255,1 mln euro.

Na trzecim miejscu uplasował się Kylian Mbappe, napastnik Realu Madryt i reprezentacji Francji, którego wartość oszacowano na 201,3 mln euro.

Tuż za podium znalazł się Jude Bellingham, angielski pomocnik Realu Madryt, wyceniany na 153,1 mln euro. Pierwszą piątkę zamyka Michael Olise, skrzydłowy Bayernu Monachium i reprezentacji Francji, którego wartość to 136,9 mln euro.

Brak Polaków wśród najdroższych

W opublikowanym przez CIES zestawieniu 100 najdroższych piłkarzy świata nie znalazł się żaden zawodnik z Polski. To pokazuje, jak trudna jest obecnie rywalizacja na najwyższym poziomie światowego futbolu.