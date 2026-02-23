Dick Advocaat nie poprowadzi reprezentacji Curacao w historycznym występie na mundialu. Holender zrezygnował z funkcji selekcjonera z powodów osobistych - poinformowały w poniedziałek holenderskie media.

Dick Advocaat / PIETER STAM DE JONG / PAP/EPA

Dick Advocaat nie poprowadzi Curacao podczas mundialu 2026 w Ameryce Północnej - zrezygnował z powodów osobistych, związanych ze zdrowiem córki.

Holenderski szkoleniowiec był trenerem Curacao od 2024 roku i jako pierwszy w historii wprowadził tę drużynę na mistrzostwa świata.

Jak podano, były trener Holandii, Belgii, Korei Południowej, Rosji, Serbii, PSV Eindhoven, Sunderlandu czy Rangers FC zrezygnował z funkcji z powodu stanu zdrowia córki.

Zawsze powtarzałem, że rodzina jest ważniejsza od piłki nożnej. To oczywista decyzja, ale nie zmienia to faktu, że będzie mi bardzo brakowało Curacao, tamtejszych ludzi i moich kolegów - powiedział, cytowany w mediach, Advocaat, który z powodów rodzinnych opuścił już ostatni mecz eliminacyjny w listopadzie z Jamajką w Kingston.

Holender, który był trenerem Curacao od 2024 roku, ma zostać zastąpiony przez swojego rodaka Freda Ruttena. Były obrońca reprezentacji Holandii wcześniej prowadził PSV, Anderlecht i Feyenoord Rotterdam.

"Najbardziej szalone osiągnięcie"

78-letni Advocaat określił poprowadzenie do mundialu reprezentacji karaibskiej wyspy, liczącej około 150 tys. mieszkańców, jako "najbardziej szalone osiągnięcie" w swojej prawie 40-letniej karierze trenerskiej. Zostałby najstarszym szkoleniowcem w historii MŚ. Aktualnie pozostaje najstarszym, którego zespół wywalczył awans.

Na arenie międzynarodowej reprezentacja Curacao występuje od 2011 roku, po tym jak przestały istnieć Antyle Holenderskie. Większość zawodników urodziła się i mieszka w Holandii. Obecnie drużyna zajmuje 81. pozycję w rankingu FIFA.

Curacao to wyspa na Karaibach, w pobliżu Wenezueli i Aruby, stanowiąca terytorium zależne Holandii. Liczy niewiele ponad 155 tys. mieszkańców i zostało najmniejszym krajem, który kiedykolwiek zakwalifikował się do mundialu, także pod względem powierzchni, która wynosi 444 km kwadratowe.

Curacao rozpocznie rywalizację w mistrzostwach świata meczem z Niemcami w Houston 14 czerwca. W grupie E rywalizować będzie także z Ekwadorem i Wybrzeżem Kości Słoniowej.