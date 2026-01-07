Problemy nie ograniczają się jedynie do Goeteborga. W środkowej i południowej części kraju sytuacja również jest bardzo trudna. Spółki kolejowe zostały zmuszone do odwołania wielu połączeń, zwłaszcza na trasach na północ od Sztokholmu. W samej stolicy transport publiczny funkcjonuje w mocno ograniczonym zakresie, a mieszkańcy muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami.

Na dalekiej północy kraju panują ekstremalne warunki pogodowe. Rekordowe mrozy, sięgające nawet minus 40 stopni Celsjusza, całkowicie sparaliżowały komunikację szynową między Lulea a Kiruną. W tych rejonach życie niemal zamarło, a mieszkańcy są zmuszeni do pozostania w domach.

Szwecja zmaga się z atakiem zimy już od końca świąt Bożego Narodzenia. Najpierw kraj nawiedził potężny sztorm Johannes, który przyniósł tragiczne skutki - trzy osoby zginęły. Teraz, po kilku dniach intensywnych opadów śniegu, sytuacja w wielu regionach kraju staje się coraz bardziej dramatyczna.