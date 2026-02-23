Kacper Tomasiak, potrójny medalista igrzysk olimpijskich we Włoszech, nie wystartuje w weekendowych zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamucim obiekcie Kulm. W Bad Mitterndorf Polskę reprezentować będą: Paweł Wąsek, Kamil Stoch, Klemens Joniak, Dawid Kubacki i Piotr Żyła.

Tomasiak opuści zawody na mamucim obiekcie Kulm, ponieważ przygotowuje się do mistrzostw świata juniorów w Trondheim, które ruszają 2 marca.

W Bad Mitterndorf zaplanowano dwa konkursy indywidualne.

Zdecydowanym liderem klasyfikacji generalnej PŚ jest Słoweniec Domen Prevc, który o 625 punktów wyprzedza Japończyka Ryoyu Kobayashiego.

Z Polaków najwyżej - na 14. miejscu - jest Tomasiak.